Полицейские Коми присоединились ко Всероссийской акции "Зарядка со стражем порядка"

11 августа 2017 года, 11:33 | Сыктывкар
Фото МВД по Коми

В рамках акции "Зарядка со стражем порядка", приуроченной ко Всероссийскому дню физкультурника, полицейские отдела физической подготовки МВД по Коми навестили ребят из детского спортивного лагеря "Юный динамовец".

Спортивная разминка со стражами порядка дала ребятам заряд бодрости на весь день и настроила на ведение здорового образа жизни.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, ранним утром спортсмены вышли на площадку спортивной базы и под руководством инструктора по физической подготовке Андрея Осташова и победителя континентального Кубка Восточной Европы по лыжным гонкам, мастера спорта Александра Зюзева приступили к разминке.

Дети с удовольствием повторяли упражнения, помогающие отдохнувшим за ночь мышцам проснуться и настроиться на новый день.

Веселая зарядка началась с самых простых движений и продолжилась упражнениями на растяжку для всех групп мышц. Ребята следовали инструкциям полицейских-тренеров, стараясь показать свою физическую подготовку.

По окончании спортивного мероприятия полицейские пожелали ребятам, чтобы такие встречи, дающие заряд бодрости и позитива, стали доброй традицией, а здоровый образ жизни – хорошей привычкой.

Комиинформ

  Ключевые слова: Сыктывкар, спорт, МВД, дети
  Рубрика: Спорт
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