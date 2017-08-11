В Сыктывкаре банк ВТБ 24 при оформлении кредита ущемил права потребителя
Роспотребнадзор Коми провел внеплановую документарную проверку банка ВТБ 24 по обращению потребителя, который пожаловался на нарушение своих прав при оформлении кредитного договора.
В ходе проверки, которая была проведена в августе 2016 года, был установлен факт нарушений требований Гражданского кодекса РФ, закона о защите прав потребителей и закона "О банках и банковской деятельности". Нарушение заключалось в том, что во время оформления кредита до потребителя не была доведена информация о стоимости страховой премии и возможности выбора страховой компании.
Ведомство вынесло в отношении банка постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым Банк ВТБ 24 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ.
Банк попытался обжаловать постановление в Арбитражном суде Коми, а затем и во Втором арбитражном апелляционном суде в г. Кирове.
В обоих инстанциях суд поддержал позицию Роспотребнадзора Коми и признал установленным факт нарушения банком прав потребителя.
Решение Арбитражного суда Коми оставлено без изменения, банк привлечен к административной ответственности.
Геня Джавршян
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