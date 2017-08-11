В Сыктывкаре банк ВТБ 24 при оформлении кредита ущемил права потребителя

11 августа 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Фото www.digitalistmag.com

Роспотребнадзор Коми провел внеплановую документарную проверку банка ВТБ 24 по обращению потребителя, который пожаловался на нарушение своих прав при оформлении кредитного договора.

В ходе проверки, которая была проведена в августе 2016 года, был установлен факт нарушений требований Гражданского кодекса РФ, закона о защите прав потребителей и закона "О банках и банковской деятельности". Нарушение заключалось в том, что во время оформления кредита до потребителя не была доведена информация о стоимости страховой премии и возможности выбора страховой компании.

Ведомство вынесло в отношении банка постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым Банк ВТБ 24 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 КоАП РФ.

Банк попытался обжаловать постановление в Арбитражном суде Коми, а затем и во Втором арбитражном апелляционном суде в г. Кирове.

В обоих инстанциях суд поддержал позицию Роспотребнадзора Коми и признал установленным факт нарушения банком прав потребителя.

Решение Арбитражного суда Коми оставлено без изменения, банк привлечен к административной ответственности.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: роспотребнадзор коми, защита прав потребителей, ВТБ 24
  Рубрика: Право
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