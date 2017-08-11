Ивану Кулакову и Александру Некрасову присвоены звания "Почетный гражданин"

Выдающиеся уроженцы Коми получили почетные звания посмертно.

Звание Республики Коми "Почетный гражданин" в 2017 году за многолетнюю плодотворную деятельность, способствующую развитию и процветанию республики, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за ее пределами, присвоено видному политическому и общественному деятелю республики Ивану Егоровичу Кулакову (посмертно) и поэту, прозаику, краеведу, ветерану народного образования Коми Александру Ивановичу Некрасову.

Указ о присвоении звания подписал глава Коми Сергей Гапликов вчера, 10 августа.

Напомним, кандидатуры были утверждены народными избранниками на заседании Госсовета Коми, 8 июня.

***Иван Егорович Кулаков (20.02.1944 – 28.11.2005) – государственный деятель Республики Коми.

Родился 20 февраля 1944 года в поселке Ичет-Ди Троицко-Печорского района Коми АССР. В 1975 году окончил Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, в 1984 году - Ленинградскую высшую партийную школу.

В 1964-1967 годы служил в Советской Армии.

В 1968-1975 годы работал формовщиком-заливщиком литейного участка, старшим мастером авторемонтного участка, мастером цеха дорожно-строительных машин, заместителем начальника, главным инженером ремонтно-прокатной базы Управления "Печорстрой".

В 1975-1978 годы - управляющий РПБ Управления "Печорстрой". В 1978-1979 годы возглавлял Управление механизации Управления "Печорстрой".

В 1979-1988 годы работал заведующим промышленно-транспортным отделом, вторым секретарем Печорского горкома КПСС. В 1988-1992 годы - председатель исполкома Печорского городского Совета народных депутатов, глава администрации города Печора.

В 1992-1995 годы - основополагающий заместитель председателя Верховного Совета Республики Коми.

С 1995 года - основополагающий заместитель председателя Государственного Совета Коми.

2 марта 2003 года избран депутатом Госсовета республики третьего созыва по Печорскому левобережному округу. 17 марта 2003 года единогласно избран председателем республиканского парламента.

Награжден орденом Дружбы, орденом Почета, медалями. Заслуженный сотрудник народного хозяйства Республики Коми.

Александр Иванович Некрасов (род. 30.07.1931 г.) - известный поэт, прозаик, заслуженный учитель школы Коми АССР, ветеран народного образования Республики Коми.

Более 39 лет проработал в отрасли народного образования, из них 27 лет в должности директора Гамской средней школы Усть-Вымского района. Неоднократно избирался депутатом сельского Совета, был делегатом десяти съездов Коми народа, является членом совета Общества изучения Коми края.

После выхода на заслуженный отдых продолжает принимать активное участие в общественной жизни региона.

В настоящее время ведет большую работу по изучению истории народного образования, аграрной истории Коми края XX века. На основе собранных документальных материалов подготовил и издал три книги "Таланты были, есть и будут" (Сыктывкар, 2001), "Они ковали победу" (Сыктывкар, 2010), "Детство, опаленное войной" (Сыктывкар, 2015).

Имеет звания "Заслуженный учитель школы Коми АССР", "Почетный гражданин Усть-Вымского района", награжден знаком отличия Республики Коми "За заслуги перед Республикой Коми".