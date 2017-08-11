В столице Коми ограничат движение транспорта на Кирова и откроют двустороннее на Домны Каликовой

В столице Коми на несколько дней изменится организация дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Изменения произойдут в связи с дорожными ремонтными работами.

Так движение транспорта ограничат на 1/2 ширину проезжей части по улице Кирова в районе дома №1 с 11 по 13 августа.

По улице Кирова будет снято одностороннее ограничение движения транспорта по всей ширине улицы Домны Каликовой, от улицы Советской до улицы Кирова, с 12 августа по 13 августа 2017-го года, уточняют в мэрии.