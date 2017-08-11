В Печоре нетрезвый водитель не справился с управлением и "вылетел" в кювет на "Рено"

Вчера в Печоре водитель "Рено Логан" "вылетел" в кювет. Об этом "Комиинформу" сообщили в госавтоинспекции региона. ДТП зафиксировано в 17:05.

Мужчина 1958-го года рождения, находясь за рулем иномарки, двигался по автодороге Печора - поселок Белый Ю.

На ее 14-м километре он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с рулевым управлением и съехал в левый по ходу движения кювет. После этого машина опрокинулась.

В ДТП пострадала пассажир "Рено" - женщина 1949-го года рождения. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломами.

Иномарка помещена на спецавтостоянку, добавили в ГИБДД. О водителе известно, что в течение года к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. Права на вождение получил в 1976-м году.

Как отметили в госавтоинспекции, всего за прошедшие сутки в Коми было задержано десять нетрезвых автовладельцев.