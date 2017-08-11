В сыктывкарском гаражном комплексе поздней ночью произошел пожар

11 августа 2017 года, 13:37 | Сыктывкар
Фото МЧС по Коми

В одном из гаражных комплексов столицы Коми сегодня поздно ночью произошел пожар. Сообщение на пульт дежурного диспетчера поступило в 2:17 11 августа.

Как уточнили "Комиинформу" в МЧС по региону, по улице Тентюковская в районе гаражного комплекса "Бытовик" загорелось одно частное блочное строение.

Пожарные подразделения прибыли на место через пять минут. Борьба с огнем продолжалась более двух часов.

В тушении принимали участие три единицы техники и 11 человек личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось потушить к 4:30. Огонь повредил загоревшийся гараж на площади 16 кв. м. и задел соседний, повредив четыре "квадрата" постройки.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Предварительной причиной возгорания стали проблемы с электропроводкой.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: Сыктывкар, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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