В Коми отмечается положительная динамика налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, сообщает региональная налоговая служба. За январь – июль 2017 года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 99,2 млрд рублей администрируемых ФНС России доходов, что больше аналогичного периода 2016 года на 17,9 млрд рублей, или на 22 процента.

В том числе за счет налога на добычу нефти доходы бюджета увеличились на 10,7 млрд рублей, или на 30 %. Это обусловлено, в основном, ростом средней ставки для расчета налога в 1,5 раза (цена на нефть марки "Юралс" возросла в 1,4 раза).

Доходы федерального бюджета возросли на 13,5 млрд рублей, или на 30 %, и составили 58,7 млрд рублей.

Без учета налога на добычу нефти поступило в консолидированный бюджет Российской Федерации больше на 7,3 млрд рублей (на 16 %), в том числе в федеральный бюджет - на 2,8 млрд рублей (на 28 процентов).

НДПИ на нефть по-прежнему формирует основную долю в налоговых поступлениях и составляет 46% в общей сумме налоговых доходов по республике. Значительный удельный вес также занимают НДФЛ и налог на прибыль организаций (14% и 13% соответственно), налоги на имущество и НДС (по 9% соответственно) и акцизы (6 процентов).

В консолидированный бюджет Республики Коми поступило 40,5 млрд рублей, что больше на 4,4 млрд рублей, или на 12 процентов. Основное влияние на положительную динамику оказали поступления налога на прибыль организаций, зачисляемого в республиканский бюджет, которые увеличились на 2,9 млрд рублей (на 31 %), что связано с увеличением налоговой базы в текущем году, в том числе по консолидированным группам налогоплательщиков.

По налогу на имущество организаций платежи возросли на 1,9 млрд рублей, или на 29, что обусловлено увеличением среднегодовой стоимости налогооблагаемого имущества, а также ростом пониженной ставки по налогу в отношении ряда имущества с 1 % за 2015 год до 1,3 % за 2016 год и до 1,6 % в 2017 году.

Поступления по акцизам на нефтепродукты в республиканский бюджет снизились на 831 млн рублей, или на 21 %, в основном, по причине уменьшение норматива отчисления акцизов в республиканский бюджет: с 01.06.2016 на 12 %, с 01.01.2017 – еще на 26,3 процента. В целом по акцизам на нефтепродукты в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило больше на 25 процентов.

Налоговые доходы местных бюджетов составили 5,4 млрд рублей, что больше аналогичного показателя прошлого года на 142,5 млн рублей, или почти на 3 процента. Основными налогами, обеспечившими увеличение поступления, являются налоги на имущество и налоги на совокупный доход.

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды поступили в размере 23,5 млрд рублей.