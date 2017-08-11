Погибший на трассе "Сыктывкар-Ухта" водитель "Лады Калины" мог уснуть за рулем

11 августа 2017 года, 7:50 | Княжпогостский
Фото ГБДД МВД по Коми

По одной из версий Госавтоинспекции Коми, погибший вчера на трассе "Сыктывкар-Ухта" водитель "Лады Калины" мог уснуть за рулем.

Напомним, вчера, в 10.00, 33-летний водитель "Лады Калины" в Княжпогостском районе на 206 км. автодороги "Сыктывкар-Ухта" по неустановленной причине выехал на встречную полосу. Там он допустил столкновение с иномаркой "Шкода Октавия", управлял которой 30-летний мужчина. После ДТП, "Лада Калина" съехала в правый кювет и загорелась. Водитель скончался на месте.

Водитель "Шкоды Октавия" с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом бедра госпитализировали.

Стаж вождения погибшего мужчины составлял 16 лет. Оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: ДТП
  Рубрика: Происшествия
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