Потребительский спрос в России достиг максимума с 2014 года

11 августа 2017 года, 9:46 |
Фото: Известия

Потребительский спрос россиян в июле достиг максимума за последние три года.

По предварительным данным, индекс "спрос-запрос" Минэкономразвития достиг очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта), пишут "Известия".

Это свидетельствует "о продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса", отмечается обзоре ведомства.

Вместе с тем, по словам экспертов, потребительская активность россиян во многом приобретает кредитный характер — население активно тратит на покупки уже не только сбережения, но и заемные средства.

Самыми распространенными покупками в кредит летом 2017 года стали услуги туристических и свадебных агентств, а также автомобили.

Комиинформ

  Ключевые слова: спрос
  Рубрика: Экономика
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