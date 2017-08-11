Потребительский спрос в России достиг максимума с 2014 года
Потребительский спрос россиян в июле достиг максимума за последние три года.
По предварительным данным, индекс "спрос-запрос" Минэкономразвития достиг очередного максимума с начала 2014 года (107,1 пункта), пишут "Известия".
Это свидетельствует "о продолжающейся тенденции постепенного восстановления потребительского спроса", отмечается обзоре ведомства.
Вместе с тем, по словам экспертов, потребительская активность россиян во многом приобретает кредитный характер — население активно тратит на покупки уже не только сбережения, но и заемные средства.
Самыми распространенными покупками в кредит летом 2017 года стали услуги туристических и свадебных агентств, а также автомобили.
Комиинформ
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