1 сентября школы Коми примут более 101 тысячи детей, из них почти 11 тысяч первоклассников

Подготовка школ и детских садов к новому учебному году на контроле главы республики.

Для усиления контроля организован ежедневный мониторинг информации о ходе приемки и степени готовности образовательных организаций. О завершении необходимых работ Сергею Гапликову доложила заместитель председателя правительства Республики Коми - министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Она, в частности, отметила о поэтапном выполнении поручения главы региона по созданию безопасных и комфортных условий в образовательных организациях и устранению предписаний надзорных органов, общее количество которых ежегодно снижается в связи с приведением учреждений в нормативное состояние. В 2017 году на подготовку образовательных учреждений было выделено 496 миллионов рублей.

1 сентября двери для детей откроют 883 государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Из них 344 общеобразовательных организаций, 363 дошкольных образовательных организаций, 117 организаций дополнительного образования, 31 профессиональная государственная образовательная организация, 17 организаций, осуществляющих спортивную подготовку и 10 детских домов, сообщает пресс-служба главы РК.

"Работа по подготовке школ и детских садом в республике проводится действительно большая, я это вижу и в ходе рабочих поездок, и из сообщений людей в соцсетях, которые замечают качественные изменения в этом направлении. Останавливаться не будем и постепенно, шаг за шагом, приведём все школы и детские сады в республике к соответствию самым современным стандартам. Что касается текущей работы, всё, что запланировано, а если есть возможность - то и больше, должно быть выполнено надлежащим образом. Чтобы в день знаний школы и детские сады встретили ребят светлыми классами", - поручил Сергей Гапликов руководителю Минобрнауки региона.

Глава республики акцентировал внимание Н.Михальченковой на получение доступного и качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья, с учётом их потребностей: "Этим ребятам нужны не только знания, но забота и теплота воспитателей и педагогов. Их нужно окружить вниманием, чтобы в последствии они стали полноценными членами обществ, были социализированы и счастливы. Это же касается и качества воспитательной работы, создания атмосферы доброты и благожелательности в интернатах и домах ребёнка".

***1 сентября 2017 году школы примут более 101 тысячи детей, из них почти 11 тысяч первоклассников, детские сады откроют двери для 60 тысяч малышей.