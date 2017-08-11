Михаил Бурдин в родной деревне Зулэб Корткеросского района открыл музей имени себя

В деревне Зулэб Корткеросского района состоялось торжественное открытие музея, посвященного жизни и творчеству музыканта и композитора, "коми шамана" Михаила Бурдина.

9 августа, в День Cвятого Пантелеймона (Пантелей лун), который традиционно отмечается местными жителями, Дом культуры был полон гостей и самодеятельных артистов. Здесь собрались земляки Бурдина из близлежащих сел и деревень: Большелуг, Богородск, Сюзяиб, Вылиб, Ивановская. Посетил родную деревню и сам виновник торжества.

После торжественного перерезания красной ленточки, Михаил Бурдин пополнил экспозицию своего первого музея дисками ансамбля "Зарни Ань". А директору Дома культуры Нине Макаровой подарил многофункциональный музыкальный центр.

В музее будут выставлены его первые костюмы и инструменты: сигудэк, брунган вор, а также фотографии творческой деятельности.

Напомним, после десятилетий работы в республике М.Бурдин уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург. В следующем году музыкант отметит свой 70-летний юбилей.