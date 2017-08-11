Специалисты центра занятости Сыктывкара помогли благоустроить детсад

В этот раз участники акции "Спешите делать добро" Центра занятости населения столицы республики оказали помощь Сыктывкарскому детскому саду № 111. В ходе мероприятия женская половина участников акции облагородила цветочные клумбы – убрала увядшие растения и прорыхлила землю. Мужчины-сотрудники службы занятости привезли свежий песок для игровых площадок и наполнили песочницы.

"Работы хватило всем, ведь детский сад имеет большую прилегающую территорию, на которой расположены прогулочные площадки с верандами, спортивными сооружениями, разбиты многочисленные клумбы с цветами. Коллектив поработал продуктивно, несмотря на недавно прошедший дождь", - рассказала директор Центра Ирина Рыбина.

Заведующая детским садом Светлана Климова и заместитель заведующей по хозяйственной части Елена Леонова были очень благодарны помощникам за работу на благо воспитанников детсада.

Как отметили в службе занятости Сыктывкара, сотрудники учреждения активно включились в Год добрых дел. Они уже несколько раз организовывали сбор вещей для нуждающихся семей с детьми, многодетных семей, граждан без определенного места жительства. Помимо этого, специалисты Центра помогали в благоустройстве территории Сыктывкарского дома ребёнка, детского сада № 5, а также консультировали людей с инвалидностью на дому по вопросам трудоустройства.

В рамках акции "Спешите делать добро" работники Центра занятости столицы Коми собрали средства личной гигиены для детей, которые на днях передали в детский дом-школу № 1 имени А.А. Католикова.