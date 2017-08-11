К воскресенью в Коми потеплеет

С приходом августа погода приняла осенние черты. Средняя температура воздуха за первые 10 дней августа оказалась на 2-3С ниже климатической нормы. В центральных районах раньше средних многолетних дат на две недели отмечены заморозки до -2С.

Как сообщает ЦГМС по Коми, осадков в большинстве районов выпало около декадной нормы, в Усть-Вымском районе и в г. Сыктывкар — 2,5. Дефицит осадков по-прежнему сохраняется на крайнем северо-востоке. Там сумма выпавших осадков составляет меньше половины декадной нормы. И в ближайшие дни распределение осадков по территории республики будет крайне неравномерным.

Без существенных осадков обойдется на севере. На юге, уже по сложившейся традиции, в пятницу очередной циклон с запада принесет новую порцию дождей, местами они будут сильные, не исключены и грозы. В субботу, с отходом циклона за пределы региона, дождей станет меньше, в воскресенье — и вовсе прекратятся.

Температура воздуха по республике будет меняться в сторону повышения. В ночные часы ожидается в основном 2...7 С, на юго-западе 7...12С, днем в субботу 15...20С, в воскресенье потеплеет в среднем на 3С. Холоднее будет на крайнем северо-востоке, по ночам там прогнозируется в пределах -2...+3С, дневная температура будет меняться от 7...12С в субботу до 17С — в воскресенье.