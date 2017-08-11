Общественная палата Коми собирает книги для подростков из СИЗО

11 августа 2017 года, 10:23 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Общественная палата Республики Коми объявила сбор книг для подростков, находящихся на период следственных действий в отношении них в човском СИЗО. В акции "Книга для несовершеннолетнего" могут принять участие не только члены ОП, эксперты и другие общественники, но и все неравнодушные жители региона.

Председатель Общественной палаты Коми Галина Киселева сегодня обратилась за помощью ко всем землякам, неравнодушным к судьбам несовершеннолетних подростков с призывом: "Дорогие друзья, коллеги! Обращаюсь с просьбой подключиться к акции "Книга для несовершеннолетнего". Акция направлена на сбор книг для ребят, оказавшихся в СИЗО. Возраст – 16-18 лет".

По ее словам, дети попали в беду, и особенно в такой период жизни нуждаются в советах, в поддержке. "Нужны книги, которые им необходимо прочитать, чтобы задуматься о своей жизни", - добавила председатель палаты.

Книги можно направить или принести в офис Общественной палаты Коми в Сыктывкаре.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: сизо, подростки, книги
  Рубрика: Общество
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