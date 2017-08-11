Воркутинец Артур Егоркин проехал по тундре на велосипеде 420 километров от Воркуты до заброшенного поселка Харбей и обратно, чтобы своими глазами увидеть, осталось ли что-то от линии электропередачи, обеспечивавшей энергией поселок, построенный когда-то в Уральских горах, пишет "Республика".

История Воркутлага давно интересует Артура Егоркина, и свои маршруты по тундровому бездорожью он разрабатывает именно с целью побывать в местах основания первых поселков. На этот раз путешественника заинтересовала история бывшего поселка Харбей, расположенного в Уральских горах, в 57 километрах к северу от бывшего поселка Полярный. Возникновение поселения было предопределено найденным в сентябре 1944 года геологами молибденом на реке Левый Бадьяёган. Поселок, построенный в невероятно трудных условиях, просуществовал всего лишь несколько лет, и в 1953 году производственные цеха обогатительной фабрики были законсервированы. Административным центром и главной базой снабжения поселка была Воркута. Оттуда по бездорожью на Харбей шли гужевые и тракторные обозы. А едва заканчивалась полярная ночь, по этому же маршруту начинали летать самолеты У-2.

105-километровая линия электропередачи с двойным запасом по мощности и телефонная линия были проложены в 1948 году от Воркуты через болотистую тундру вдоль бывшего тракта Воркута – Обдорск (ныне Салехард). Построены они были руками заключенных. Эта линия электропередачи и заинтересовала Артура Егоркина. Хотелось найти хотя бы ее остатки и самому проехать тем маршрутом, где она прокладывалась, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях это происходило.

Желающих составить ему компанию путешественник не нашел и решил ехать один. Благо воркутинское лето в этом году выдалось жаркое и сухое, и тундровые дороги оказались достаточно легко проходимы.

– Велосипед у меня обычный городской с прицепом. Ехал я налегке, без рюкзаков и сумок: все вещи – в прицепе, – рассказал "Республике" путешественник.

Однако та же самая жара создавала и самые большие неудобства. Из-за обилия оводов приходилось надевать плотную одежду, а из-за палящего солнца с 10 до 16 часов – пережидать жару в палатке. Двигался молодой человек в основном в утренние и вечерние часы.

Маршрут путешественника пролегал по бывшей узкоколейке, связывавшей когда-то Воркуту и Харбей. По словам Артура Егоркина, сегодня тундра уже "съела" всю насыпь. Не сбиться с пути можно было только благодаря деревьям, посаженным вдоль бывшей дороги.

– До сих пор во всем чувствуется заботливая рука человека, – рассказал путешественник. – Деревья – не наши, не тундровые, видно, что завезены сюда. И бывшая узкоколейка стала уже больше похожа на аллею в голой тундре.

От бывшей линии электропередачи практически уже ничего не осталось, разве что несколько упавших полусгнивших столбов. Зато прекрасно сохранилась подстанция в умершем поселке. Это единственное, что осталось на месте бывшего Харбея. Пройдя по бывшему поселку, путешественник наткнулся также на штольни, однако лезть в них не стал.

– Меня больше интересовал сам маршрут, условия, в которых прокладывалась линия, – объяснил он.

В ходе путешествия воркутинец решил изменить свои планы и после посещения Харбея попробовать пройти "непроходимый" участок от станции Сейда до станции Песец, основную часть которого пришлось преодолевать на лодке. Пакрафт "Иволга" весит всего три килограмма, что позволяет легко брать его в походы и плыть на нем по реке с вещами и велосипедом. Весь маршрут по земле и по воде составил 420 километров.

По словам путешественника, неизведанный путь в одиночку – это всегда испытание. Тут самое главное – не впадать в панику при встрече с неизбежными трудностями.

– За время путешествия мне не раз приходила в голову мысль: "Зачем я в это ввязался?" – признался собеседник издания. – Приходилось брать себя в руки и мобилизовываться для решения возникающих проблем. Но, вернувшись домой, когда все уже осталось позади, я почувствовал себя уже не тем, каким был до этого.