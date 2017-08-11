Участниками традиционных этнокультурных смен стали 280 школьников Коми

Во время этнокультурных смен "Радлун" в Детском оздоровительно-образовательном центре "Гренада" и "Киндерланд" в местечке Кабардинка Краснодарского края в этом году отдохнули более 280 школьников республики.

"Отдых в эти смены дарит ребятам возможность не только весело провести время, укрепить здоровье, раскрыть свой творческий потенциал, но и почерпнуть больше информации о культуре народов, ближе познакомиться с языками, в частности коми и немецким, задуматься о родовых своих корнях и семейных традициях", - отметила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

В этом году этнокультурная смена "Радлун" традиционно познакомила детей с фольклором, традициями и обрядами народа коми, а также народов, населяющих Республику Коми. Гостями смены стали известные деятели культуры и политики, активисты национально-культурных общественных объединений, журналисты. "Программа смены включала познавательные мероприятия, в том числе по культуре и истории коми и финно-угорских народов, мастер-классы по народному декоративно прикладному творчеству. Каждый день смены имел свою тематику и начинался с общей линейки, во время которой перекличка лагеря звучала на обоих государственных языках республики: коми и русском. Дети стали участниками конкурса "Пера и Зарань", фестиваля "Финно-угорские сказки и предания", "Дня журналистики республики", "Коми дня" и других мероприятий", - рассказала куратор смены Маргарита Низовцева.

Этнокультурная смена "Киндерланд" направлена на знакомство детей с культурой Германии и углубленное изучение немецкого языка. Летний отдых детей из немецких семей и победителей конкурсов немецкого языка организует региональная Немецкая национально-культурная автономия. Помимо творческих и спортивных мероприятий во время смены проходят уроки немецкого языка, мероприятия и площадки также именуются по-немецки. В этом году в "Киндерланде" прошли такие мероприятия, как традиционный фестиваль мастер-классов "Deutsche Sloboda", деревенский праздник "Dorffest", лирический вечер "Mondschein" и другие. За смену дети почерпнули много новых знаний и испытали себя в разных сферах. К примеру, научились азам немецкой польки, узнали секреты строительства фахверковых домов и пошива немецкого национального костюма, пекли бретцели, сравнивали русский и немецкий словари, проверяли свою ловкость в немецких народных играх, декламировали избранные произведения великих авторов Германии, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

"Проекты этнокультурных смен "Радлун" и "Киндерланд" реализуется при поддержке нашего Министерства. Обе ежегодные смены зарекомендовали себя с хорошей стороны и востребованы. Об этом говорит их многолетняя история: "Радлун" отметил в этом году 22 года, "Киндерланд" - 19 лет", - рассказала Е. Ермолина.