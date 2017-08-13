К Году добрых дел Койгородском районе подключились чиновники, бизнесмены и волонтеры

В Койгородском районе Год добрых дел отмечают в каждом поселении.

В Койдине скоро откроется универсальная спортивная площадка, в Кажыме провели ЛЭП для строительства гостевого домика с банным комплексом, решен вопрос с поставщиком автобуса для осуществления внутрирайонных пассажироперевозок, в пос.Подзь ждут хоккейную коробку из Казани и коллектив "Сударушка" на ближайших концертах будет выступать в новых сценических костюмах.

Еще в апреле, под председательством Ларисы Ушаковой, в администрации муниципалитета состоялось на совещание, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся районных мероприятий, проводимых в рамках Года добрых дел в Республике Коми. По итогам совещания был утвержден реестр добрых дел на 2017 год и определены сроки их реализации.

К участию в реализации мероприятий Года добрых дел подключились работники общественной приемной главы Республики Коми в Койгородском районе, Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Койгородского района, "Волонтеры Победы", члены районных организаций ветеранов и инвалидов, отделения Союза женщин Республики Коми, Союза молодежи села в Койгородском районе, политических партий "Единая Россия", ЛДПР и КПРФ, активисты учреждений социальной сферы, общественники и население. Не остались в стороне представители малого бизнеса.

Акции проводятся, в основном, при поддержке администраций района и сельских поселений, что в свою очередь отражается на происходящих позитивных переменах в населенных пунктах. Накануне празднования 96-летия государственности Республики Коми в Кажыме, Койдине, Койгородке и в Подзи активизировались по реализации запланированных мероприятий Года добрых дел.

В Кажыме приступили к выполнению мероприятий в сфере развития туризма. Для этих целей в местечке Татаур планируется построить гостевой домик с банным комплексом. Для проведения строительных работ сюда подвели ЛЭП.

В отделе строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района приступили к выполнению мероприятий по обновлению автобусного парка для осуществления внутрирайонных регулярных пассажироперевозок. 3 августа провели аукцион, по итогам которой заключили муниципальный контракт с ООО "Авто" (г.Ярославль). В стадии сборки автобус ПАЗ 320412-05, который будет отвечать требованиям безопасности для осуществления внутрирайонных пассажироперевозок.

В Койдине население активно помогает возводить приобретенную универсальную спортивную площадку. Отдельные работники ПСЧ-17 с.Койгородок в свободное от службы время осуществляют сборку тренажеров. Как заверили в администрации сельского поселения, в ближайшее время на территории стадиона будет открыта универсальная спортивная площадка. Что создаст дополнительные условия для развития массового спорта.

В пос.Подзь так же занимаются выполнением мероприятий по созданию условий для развития массового спорта. Ожидается поставка из Казани приобретенной хоккейной коробки. Место для ее установки уже определили - на въезде в поселок, рядом с футбольным полем. Возводить хоккейную коробку будут активные жители и спортсмены поселка.

В Доме культуры пос.Подзь полным ходом реализуют запланированное мероприятие по организации досуга и обеспечению жителей услугами культуры. Самодеятельные артисты коллектива "Сударушка" уже ездили в Киров на примерку сценических костюмов, которые им шьют по выбранным фасонам.

"Строительство хоккейной коробки и обновление сценическими костюмами коллектива "Сударушка" для нашего поселка имеет большое значение, особенно в рамках Года добрых дел в Республике Коми. Такие мероприятия формируют у населения бережное отношение к добрым традициям, положительно влияют на духовное и культурное развитие, пропагандируют здоровый образ жизни" - отметила Ирина Чугаева, глава сельского поселения "Подзь".