На Удоре продолжается ремонт дорог
В Удорском районе продолжается ремонт дорог.
Работы проводятся в рамках проекта "Народный бюджет". В частности, на автодороге в д.Разгорт производится ямочный ремонт.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в районе реализуется еще семь аналогичных проектов. В поселках и деревнях Солнечный, Важгорт, Кривое, Пысса, Политово приобретается оборудование для сельхозпавильона, проводитсяятехническое перевооружение крестьянско-фермерского хозяйства, меняются кресла в Домах Культуры.
В селе Благоево идет ремонт спортплощадки, в Междуреченске - реконструкция уличной сцены, в Кослане ремонтируют уличное освещение и готовятся к фестивалю "Национальная шкатулка".
Все эти виды работ были обсуждались на публичных слушаниях и были поддержаны жителями поселений.
Комиинформ
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