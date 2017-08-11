На Удоре продолжается ремонт дорог

В Удорском районе продолжается ремонт дорог.

Работы проводятся в рамках проекта "Народный бюджет". В частности, на автодороге в д.Разгорт производится ямочный ремонт.

Как сообщает пресс-служба муниципалитета, в районе реализуется еще семь аналогичных проектов. В поселках и деревнях Солнечный, Важгорт, Кривое, Пысса, Политово приобретается оборудование для сельхозпавильона, проводитсяятехническое перевооружение крестьянско-фермерского хозяйства, меняются кресла в Домах Культуры.

В селе Благоево идет ремонт спортплощадки, в Междуреченске - реконструкция уличной сцены, в Кослане ремонтируют уличное освещение и готовятся к фестивалю "Национальная шкатулка".

Все эти виды работ были обсуждались на публичных слушаниях и были поддержаны жителями поселений.