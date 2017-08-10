Проезд на Пучкому восстановлен

10 августа 2017 года, 21:00 | Удорский


9 августа руководитель администрации Николай Жилин и глава-председатель Совета района Ольга Васильева выезжали в село Большая Пучкома.

За последние тридцать лет жители села не помнят такого разлива реки, затопления мостов на дороге, как в этом году. Депутаты поселения даже были вынуждены установить дежурство для контроля состояния моста около поселения.

По просьбе администрации района ИП Остапов Валерий, обслуживающий данную дорогу, на прошлой неделе восстановил проезд: установил плиты через Кепшор-ель.

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До конца этой недели силами администрации района и местного населения будут заменены бревна моста на р.Гобрось. Этот мост был отремонтирован пару лет назад в канун праздника Коми книги с помощью администрации Удоры самими пучкомцами.

Руководитель администрации и глава района встретились с общественностью поселения - депутатами совета, представителями совета ветеранов. Присутствующие обратились с просьбами, чтобы медики систематически посещали населенный пункт; рейсовый автобус придерживался установленного расписания; часть средств, предназначенных на зимнее содержание дорог, расходовать на летнее содержание ;и др.

Николай Жилин сообщил, что медицинские работники планируют посетить населенный пункт до конца этой недели. По остальным вопросам завтра на утренней планерке администрации района будут даны соответствующие поручения заместителям руководителя и руководителям структурных подразделений, сообщает пресс-служба администрации района.

Комиинформ

  Ключевые слова: мост
  Рубрика: Общество
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