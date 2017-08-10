Две жительницы Усинска получили срок за национальную рознь

10 августа 2017 года, 18:21 | Усинск
Фото из архива "Комиинформа"

В Усинске две жительницы осуждены за незаконное проникновение в жилище, избиение и высказывание угроз убийством по мотивам национальной ненависти и вражды своей соседке.

Преступления совершены женщинами 1947 и 1967 г.р. в отношении своей соседки по общежитию.

Усинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении двух жительниц города. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 139 (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица), ч. 2 ст. 119 (угроза убийством по мотивам национальной ненависти и вражды), п. "б" ч. 2 ст. 116 УК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, совершенные по мотивам национальной ненависти и вражды, в редакции ФЗ от 30.12.2015).

Суд установил, что две жительницы общежития по ул. 60 лет Октября в г. Усинске в начале марта 2016 г. ночью в общем коридоре комнат нанесли различные телесные повреждения и угрожали убийством своей соседке, 1984 г.р. После чего они незаконно против воли потерпевшей проникли в комнату, где она проживает и продолжили причинять побои. В ходе разбирательства нашло свое подтверждение, что преступления совершены ими на почвенациональной ненависти и вражды по отношению к потерпевшей, которая является уроженкой Азербайджана.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Суд согласился со стороной обвинения и признал недобропорядочных жительниц общежития виновными в совершении преступлений. Приговором суда каждой из осужденных назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано следственным отделом по городу Усинску СУ СК России по Республике Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: национальность
  Рубрика: Право
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