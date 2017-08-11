В Печоре и Усинске не все добровольцы явились на тушение лесных пожаров

В Печоре и Усинске возникли проблемы с мобилизацией добровольцев на тушение лесных пожаров. Об этом на заседании Комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сообщил первый заместитель руководителя Минпрома Коми – начальник управления лесного хозяйства Сергей Шевелев.

По его словам, готовясь к пожароопасному сезону, муниципалитеты проводили работу по формированию дружин из добровольцев, которые могут быть задействованы в тушении лесных пожаров. Однако в некоторых районах, где местные власти, очевидно, недоработали, мы не смогли доставить нужное количество добровольцев на тушение возгораний, а силы и средства лесопожарного центра в тот момент были задействованы на тушении других очагов.

"Реагирование на пожары, которые находятся на северных территориях, затруднено, поэтому от момента обнаружения и до заброски людей вертолетом порой проходит больше времени, чем доставка их наземным способом, - отметил С. Шевелев. – Из-за того, что мы не могли своевременно собрать нужное количество добровольцев, увеличивалась площадь лесных пожаров. Руководителям муниципалитетов необходимо готовить добровольцев к мобилизации, которая должна проходить в течение трех часов, а также к возможному маневрированию между районами. В частности, такая ситуация в этом году возникла в Усть-Цилемском районе, куда мы перебросили добровольцев из Усинска".

Ремарку к сказанному сделал председатель Комитета Коми ГО и ЧС Александр Бурцев, который отметил, что главы муниципалитетов должны понимать свое место и участие в тушении лесных пожаров.

"Только силами сотрудников лесопожарного центра и лесников нам с пожарами не справиться, - разъяснил он. - Эти люди в случае возникновения крупных пожаров осуществляют только управление и контроль над этой деятельностью. Опыт показал, что они должны выступать руководителями групп, а рабочие руки – это добровольные дружины на местах, которые должным образом необходимо формировать и готовить к мобилизации".