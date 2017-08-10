13 водителей из Сысольского района прокуратура лишила прав на вождение

10 августа 2017 года, 19:32 | Сысольский
Фото из архива "Комиинформа"

По требованиям прокуратуры Сысольского района 13 жителей, состоящих на учете у врача психиатра-нарколога, лишены права управления автотранспортом

Прокуратура Сысольского района провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения в отделении ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Сысольский" и ГБУЗ РК "Сысольская ЦРБ".

По итогам установлено, что ряд местных жителей состоят на диспансерном учете у врача психиатра-нарколога, однако имеют водительские удостоверения на право управления транспортными средствами.

В соответствии с положениями Федерального закона "О безопасности дорожного движения" одним из условий получения права на управление транспортного средства является наличие медицинского заключения об отсутствии противопоказаний управлению транспортом (ст.ст. 25, 26).

Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 утвержден перечень медицинских противопоказаний к осуществлению деятельности, связанной с источником повышенной опасности, чем является транспортное средство. Наркомания и алкоголизм, а также психические заболевания включены в данный перечень, в связи с чем лица, страдающие ими, не имеют права управлять транспортными средствами.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района обратилась в Сысольский районный суд с исковыми заявлениями с требованиями прекращения действия права управления транспортными средствами 13 местных жителей, имеющих диагнозы "синдром зависимости от алкоголя", "синдром зависимости от наркотических веществ", а также психиатрические диагнозы. Суд заявленные требования удовлетворил в полном объеме.

Решения не вступили в законную силу.

После вступления решений в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение, сообщает пресс-служба прокуратура РК.

Комиинформ

  Ключевые слова: вождение, права
  Рубрика: Общество
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