Почти 15 лет на двоих получили бывшие опера из Усть-Вымского района

Сегодня Усть-Вымский районный суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении двух бывших оперуполномоченных группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Усть-Вымскому району обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества, за незаконные действия, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ(злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства).

Суд установил, что с сентября 2014 г. по сентябрь 2016 г. указанные должностные лица за вознаграждение заведомо незаконно отказывали в возбуждении уголовных дел по сообщениям о хищении железнодорожных плит вблизи п. Еринь Усть-Вымского района при том, что лицо, совершавшее преступления, изначально было им известно. Оговоренная сумма взятки "за молчание" правоохранителей составила 1 млн. рублей, из которых часть была передана наличными, часть – в виде железобетонных плит в количестве 88 штук. В результате умышленных преступных действий обвиняемые существенно нарушили права и законные интересы УФСИН России по Республике Коми, как потерпевшего от преступного посягательства со стороны лица, похищавшего плиты, на доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

Вину в совершении преступлений фигуранты уголовного дела не признали.

Суд признал виновным каждого из подсудимых и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками на 7 лет 3 месяца и 7 лет 6 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание каждому из осужденных в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

Дополнительное наказание будет отбываться осужденными после освобождения из мест лишения свободы.

Приговор в законную силу не вступил. Уголовное дело расследовано СО по Усть-Вымскому району СУ СК РФ по Республике Коми, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.