Анастасия Рудакова из Коми стала третьей на Первенстве России по летнему биатлону

На Первенстве России по летнему биатлону, который проходит на базе лыжно-биатлонного комплекса Федерального центра подготовки по зимним видам спорта "Снежинка" в городе Чайковский, Анастасия Рудакова из Республики Коми заняла третье место в спринте (7,5 км) среди юниорок. Спортсменка пробежала дистанцию за 22:12:3 мин. и сделала один промах в стрельбе из положения лежа.

Как сообщает пресс-служба Минспорта Коми, "золото" завоевала Юлия Коншина из Санкт-Петербурга. Она финишировала с результатом 22.00.4 мин. Людмила Улыбина из Ханты-Мансийского автономного округа заняла второе место. Биатлонистка лидировала в первом круге, но на втором - уступила сопернице из северной столицы России. Ее результат - 22:12:1 мин. (0 промахов).

В спринте участвовали 33 спортсменки из 12 регионов России. Республику Коми представляли Анастасия Рудакова и Юлия Сидоркина..

"Анастасия Рудакова могла занять второе место, но штрафной выстрел отрицательно сказался на результате. В итоге – только "бронза". Юлия Сидоркина участвует в составе юниоров первый год. Она финишировала 19-й. Для дебюта - это неплохой результат. Девушка перспективная. Весь сезон впереди, и уверен, она себя еще проявит", - рассказал старший тренер сборной Республики Коми по биатлону Николай Рудаков.

Завтра, 11 августа, состоится на Первенстве России, который является отборочным этапом Чемпионата мира, состоится масс-старт среди юниорок на дистанции 10 км. В нем также выступят спортсменки из Республики Коми.