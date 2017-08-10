"Большая вода" Печоры вдохновила участников пленэра "Клюква"

10 августа 2017 года, 18:41 | Усть-Цилемский
Фото из группы Центра культурных инициатив "Югор" ВКонтакте

Десять художников вернулись с пленэра "Клюква". Темой этого года стала "Большая вода". Большая часть путешествия пролегала по рекам.

Как рассказала "Комиинформу" куратор проекта Анжела Разманова, 1 августа группа отправилась из Сыктывкара в Щельяюр, оттуда на пароме в Нарьян-Мар. Несколько дней они провели там, побывали в Пустозерске, на месте, где был сожжен Протопоп Аввакум, и 4 августа прибыли в Усть-Цильму.

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Участниками экспедиции в этом году, помимо самой А.Размановой, стали этнофутурист Юрий Лисовский, художник и скульптор Сергей Разманов, фотограф Кристина Овсянкина, художники Анастасия Юрьева и Алексей Попов, художник из Ярославля Павел Зарослов, скульптор Мария Апрасиди и художник-керамист Дмитрий Турбасов из Санкт-Петербурга. Также их сопровождала научный сотрудник Национальной галереи Коми Ольга Орлова.

"Участие научных сотрудников или музейных работников обогащает художественную среду научным критически-аналитическим подходом к материалу. Экспедиция вообще получилась научная. Мы много времени провели в музеях, получили там много информации. Нам помогал Пустозерский музей, музей Журавского в Усть-Цильме. Рассказы об истории места, о судьбах, культурном наследии исходили от музейных работников. Это не просто пленэр, где рисуют с натуры. Это была художественно-научная экспедиция в духе начала прошлого века", - подчеркнула А.Разманова.

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Художники делали дневниковые зарисовки, кто-то графикой, кто-то акварелью. В итоге набралось много материала, который сейчас дорабатывается.

"Лично на меня наибольшее впечатление произвел сам путь, бескрайность реки Печоры, ее берегов. Нахождение на воде в течение долгого времени, а почти весь путь был водным, я надолго запомню", - поделилась мыслями А.Разманова.

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Результаты поездки будут представлены на выставке в Центре культурных инициатив "Югор" 15 августа.

Илья Баканов

  Ключевые слова: художники, путешествие, выставка
  Рубрика: Культура
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