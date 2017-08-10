В Сыктывкаре открыли мемориальную доску заслуженному врачу РСФСР и Коми АССР Анатолию Разманову

В Сыктывкаре состоялось открытие мемориальной доски заслуженному врачу РСФСР и Коми АССР Анатолию Разманову.

Сегодня, 10 августа, в Коми республиканской больнице состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь памяти Анатолия Михайловича Разманова, организатора здравоохранения, заслуженного врача РСФСР и Коми АССР, Кавалера Орденов "Октябрьской Революции" и "Знак Почета". Мероприятие приурочено к 96-летию Республики Коми и прошло в рамках Года добрых дел, объявленного главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Всю свою жизнь Анатолий Михайлович Разманов посвятил служению людям, охране их здоровья. В 1942 году он окончил Сыктывкарскую фельдшерско-акушерскую школу, после чего был призван в ряды Советской Армии в войска МВД в должности старшего фельдшера батальона.

В 1959 году окончил Архангельский медицинский институт и был распределен в Коми республиканскую больницу.

С 1964 по 1979 годы работал главным врачом Коми республиканской больницы.

Под его руководством учреждение вышло на новый уровень оказания медицинской помощи населению, был построен новый хирургический корпус, открыты специализированные отделения, расширился диапазон хирургических вмешательств, совершенствовалось оказание консультативной помощи населению Республики Коми. Проводилась большая работа по укреплению материально-технической базы Коми республиканской больницы.

Всю свою жизнь Анатолий Михайлович работал на благо людей. Ему одинаково интересны были люди разных профессий и положений. Обладая исключительной работоспособностью, был требовательным к себе и подчинённым. Его отличали такие качества, как – преданность профессии, гуманизм, доброжелательное отношение к пациентам и коллегам. Анатолий Михайлович умел реализовать задуманное на деле, четко видел перспективы, что побуждало его к активной деятельности. Он внес значительный вклад в развитие здравоохранения нашей республики.

Награжден медалями "За Победу над Германией 1941 – 1945 годов", "ХХХ лет Советской Армии и Флота", Ленинской юбилейной медалью "За доблестный труд", Знаком "25 лет Победы в Великой Отечественной Войне", Почетными грамотами Президиума Верховного Совета Коми АССР, Президиума Коми областного Совета профсоюзов, Министерства здравоохранения Коми АССР.

Почётное право открыть памятную мемориальную доску было предоставлено Первому заместителю министра здравоохранения Евгении Котовой и заместителю Председателя Госсовета региона Владимиру Косову.

На праздничном мероприятии присутствовали ветераны здравоохранения, коллеги и друзья врача, оставившего неповторимый след в истории развития медицины республики.

Вспоминая замечательного человека с высокими профессиональными качествами, стремлением к новаторству, умением сплотить коллектив и вести за собой людей выступили коллеги Анатолия Михайловича Разманова Заслуженный врач Коми АССР Ася Романовна Шарыгина, Заслуженный врач России и Коми АССР Петр Николаевич Колотовский и Заслуженный врач России и Коми АССР Зинаида Анатольевна Косова.

Открытие Мемориальной доски завершилось возложением цветов.