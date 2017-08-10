Константин Лазарев: "Коми не потеряет деньги, полученные по программе переселения из аварийного жилья"

10 августа 2017 года, 17:30 |
Фото из архива "Комиинформа"

Республика Коми не потеряет деньги, полученные по программе переселения людей из аварийного жилья.

Об этом заявил заместитель председателя правительства - министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Константин Лазарев, комментируя ход реализации программы.

По словам К. Лазарева, в ходе заседания, состоявшегося 1 августа, Правление Фонда содействия реформированию ЖКХ утвердило отчёт Минстроя Республики Коми по выполнению программы, сообщает пресс-служба главы РК.

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"К сожалению, в четырёх муниципальных образованиях республики: Корткеросском, Койгородском районах, Ухте и Сыктывкар до настоящего времени не выполнен в полном объёме третий этап программы. Тем не менее все контракты на сегодняшний день по выполнению третьего этапа заключены, о чем Фонд информировал Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В связи с тем, что на сегодняшний день все контракты по строительству или покупке жилья в республике заключены во всех муниципальных образованиях, возврата денежных средств из Республики Коми не планируется. Регион выполнит все обязательства, предусмотренные программой", - заявил Константин Лазарев.

Зампред регионального правительства также подчеркнул, что с точки зрения заключения договора в рамках третьего этапа все свои обязательства республика выполнила: "К концу текущего месяца мы ожидаем в большинстве муниципалитетов окончание программы по третьему этапу. И до 15 сентября текущего года в момент подготовки отчёта по выполнению программы мы ожидаем выполнение программы на уровне до 95. Говорить о срыве сроков на текущий момент не приходится. Действительно, ряд сроков отодвинуты незначительно вправо, но мы полагаем, что к моменту подготовки отчёта, к середине октября, Республика Коми завершит выполнение программы по переселению граждан из аварийного жилья".

Комиинформ

  Ключевые слова: переселение
  Рубрика: Экономика
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