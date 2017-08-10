В Жешарте около кафе "Лемакс" порезали посетителя

10 августа 2017 года, 19:52 | Усть-Вымский
Фото из архива "Комиинформа"

Вечером 9 августа в поселке Жешарт произошел конфликт между посетителями кафе "Лемакс".

Как рассказали "Комиинформу" местные жители, один из них пырнул другого ножом.

В пресс-службе МВД Коми пояснили, что ссора случилась между двумя местными жителями 1994 и 1997 годов рождения. В ходе словесной ссоры один из них нанес другому проникающее ножевое ранение брюшной полости. Потерпевший был доставлен в ЦРБ.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщили в Минздраве Коми, пострадавший сейчас находится в жешартском стационаре Усть-Вымской ЦРБ в отделении реанимации. Состояние стабильное, но до сих пор оценивается как тяжелое

Юлия Николаева

  Ключевые слова: ранение, нож, конфликт, кафе
  Рубрика: Происшествия
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