Сыктывкарские ветераны поблагодарили власти за программу переселения из аварийного жилья

10 августа 2017 года, 16:40 |
Фото городского жилищного центра

Один из ветеранов правозащитного движения в столице республики Владимир Буханцев получил новое жилье как участник четвертого этапа программы переселения граждан из аварийного жилфонда. Вместе с супругой пенсионер с инвалидностью поблагодарил администрацию Сыктывкара за то, что в новой квартире учтены его пожелания по состоянию здоровья.

Семья много лет проживала в ветхом жилье по ул. Садовая, 34. Квартира была признана непригодной. Одновременно глава семейства состоял на учете граждан, которым полагается улучшение жилищных условий по программе переселения из аварийного жилфонда. Когда супруги узнали, что подошла их очередь, очень обрадовались. По их словам, на склоне лет справить новоселье – это счастье. Глава семейства в Сыктывкаре человек известный: занимался защитой прав земляков, но за себя не просил никогда.

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Владимир Митрофанович и Раиса Николаевна поблагодари мэрию, не оставив ни одного замечания в ходе приемки нового жилья. Ветераны отметили, что государство реализует важную и нужную программу, благодаря которой люди переселяются из аварийного жилья.

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Будущую квартиру местные власти им показывали еще до заселения. С учетом того, что у мужа инвалидность (он плохо передвигается), новый домашний очаг куплен администрацией округа на первом этаже. Речь идет о кирпичной 9-этажке по ул. Тентюковская, 475.

Первый вице-мэр Наталья Хозяинова уточнила "Комиинформу", что застройщиком (РФЖС – прим. КИ) установлен пандус к балкону. "В квартире предусмотрены широкие проемы межкомнатных дверей, в ванной – подъемные устройства и поручни, а также специальное зеркало. Потолки в квартире современные натяжные", - рассказала первый замруководителя администрации.

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Что касается полов, пенсионеры сознательно отказались от ламината в пользу более практичного линолеума, чтобы облегчить уборку. Исполнительный директор фонда Александр Реслер по своей инициативе сделал представителям старшего поколения подарок: вмонтировал люстры и меблировал кухню.

Сейчас семья готовится к переезду: предстоит выписаться из старой квартиры и подписать договор социального найма в новой. После чего новоселы смогут приватизировать жилье.

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Дарья Шучалина

  Ключевые слова: переселение
  Рубрика: Общество
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