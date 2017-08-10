В Коми в мороженой пикше обнаружен мышьяк, а в меде - метаболиты фуразолидона

Токсические химикаты обнаружили сотрудники Россельхознадзора Коми в пробах пищевой продукции и кормов для домашнего скота, отобранных в первом полугодии 2017 года в торговых предприятиях республики.

В частности, были отобраны 22 пробы рыбы, добытой из естественных водоемов, пять проб натурального меда и десять проб кормов для продуктивных животных. Все образцы были исследованы на базе "Всероссийский государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов" (г. Москва).

В результате лабораторных исследований в шести образцах рыбы установлены значительные превышения нормативных показателей содержания токсического элемента - мышьяка, в двух образцах мёда выявлены метаболиты нитрофуранов (метаболит фуразолидона - АОЗ), в одной пробе кормов выявлено превышение кадмия.

Остатки опасной продукции изъяты Россельхознадзором Коми из торгового оборота.

***Пищевая продукция, не соответствующая требованиям пищевой безопасности, реализовывалась на следующих торговых предприятиях по рыбе:

- ИП Белов Ю.В., г. Ухта, превышение в мороженой пикше содержания мышьяка в 2,6 раза выше нормы ( производитель ООО "Норд Пилигрим" г. Мурманск);

- ООО "Газпром Питание" г. Ухта, превышение в мороженой пикше содержания мышьяка в 7,4 раза выше нормы (производитель АО "Рыбопромысловая фирма Вариант" г. Мурманск);

- ИП Цыбушкин А.А., г. Сосногорск, превышение в путассу мороженой содержания мышьяка на 0,1 мг/кг выше нормы (производитель ООО "Согласие" Карелия, Кемский район, с. Гридино);

- ИП Бриснева Т.И., г. Печора, превышение в мороженой треске содержания мышьяка в 1,74 раза выше нормы (производитель СПК РК "Чапома", Мурманская область, Терский район, с. Чапома);

- ИП Абрамова М.А., г. Печора, превышение в камбала- ёрш мороженой содержания мышьяка в 8,2 раза выше нормы (производитель СПК РК "Освобождение" Архрыбколхозсоюза, Архангельская область, Мезенский район, с. Койда);

- ООО "Байкал" г. Воркута, превышение в мороженой пикше содержания мышьяка в 3,6 раза выше нормы (производитель СПК РК "Андег", Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар).

По мёду:

- ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод", г. Сыктывкар, превышение в натуральном каштановом мёде содержания метаболитов нитрофуранов (метаболит фуразолидона - АОЗ) в 9 раз выше нормы (производитель ИП Хлопков К.А., Краснодарский край, г. Армавир);

- АО "Тандер" ГМ "Парма", г. Сыктывкар, превышение в мёде натуральном цветочном разнотравье "Иванова пасека" содержания метаболитов нитрофуранов (метаболит фуразолидона - АОЗ) 1,3 раза выше нормы (производитель ООО "Тамле", Республика Татарстан, Пестречинский район, с. Пестрецы).

По кормам для сельскохозяйственных животных:

- ООО "Комторг", г. Сыктывкар, превышение в премиксах для птиц содержания кадмия на 0,08 мг/кг выше нормы (производитель ООО "Мирагро", Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск).

По мнению специалистов ведомства, выявленные факты свидетельствуют об отсутствии системы контроля за безопасностью и качеством производимой продукции со стороны хозяйствующих субъектов, а также отсутствии эффективного контроля со стороны государственной ветеринарной службы, осуществляющей сертификацию потенциально опасной продукции и легализующей её оборот.