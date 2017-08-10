Юлия Пасынкова: "Прежде всего надо вызвать ребенка на откровенный разговор"

Проблема распространенности наркомании - это международная проблема. В последнем докладе Управления ООН по наркотикам и преступности говорится, что наблюдается рост употребления наркотиков по всем их видам - каннабису, амфетамину, кокаину, опиоидам, а также рост употребления внутривенным путем. О том, насколько актуальна проблема употребления наркотиков в республике и как уберечь от пагубного пристрастия подрастающее поколение, рассказала главный врач Коми республиканского наркологического диспансера, главный внештатный нарколог Минздрава Коми Юлия Пасынкова.

- Каковы масштабы распространенности употребления наркотиков?

Ситуация в Российской Федерации такова: в 2016 году за медицинской помощью в наркологические учреждения обратилось около 2,5 миллионов человек, из них 78 % или приблизительно 2 миллиона человек - это люди, которые имеют проблемы с алкоголем, включая алкогольные психозы. Лица, употребляющие наркотики, составляют 20%, а те, кто употребляет ненаркотические психоактивные вещества - 0,9%. Диагноз "наркомания" зарегистрирован в 12% случаев, злоупотребление наркотиками (сейчас мы называем "пагубное употребление наркотиков") – 8%.

Начиная с 2014 года в стране идёт снижение числа обратившихся за медицинской помощью лиц, употребляющих наркотические средства.

Что касается распространенности ВИЧ-инфекции среди наркозависимых, то здесь показатель за последние 10 лет увеличился в 2,5 раза, с 9% до 24 % среди лиц, зарегистрированных медицинскими учреждениями и употребляющих наркотики внутривенно.

А вот, например, число установленных фактов употребления наркотиков при медицинском освидетельствовании снижается. Это относится к водителям транспортных средств, работникам с вредными и опасными факторами на производстве, которые проходят в установленном законом порядке медицинское освидетельствование врачом наркологом. С одной стороны, можно говорить, что это связано с дисциплинированностью граждан, а это, вероятно, обусловлено и ужесточением законодательных норм. С другой стороны, в последние годы одной из проблем является появление большого количества синтетических наркотических препаратов и так называемых новых психоактивных веществ. Они плохо определяются современными методами лабораторного исследования.

- Какой уровень заболеваемости наркоманией в Республике Коми по сравнению со среднероссийскими показателями, показателями СЗФО?

- По состоянию на июль 2017 года в Республике Коми состоит под наблюдением врача нарколога 740 человек по поводу наркомании и 164 человека в связи с пагубным употреблением наркотических средств. Из них 1 несовершеннолетний по поводу наркомании, и 40 несовершеннолетних с пагубным употреблением наркотиков. По поводу токсикомании у нарколога наблюдаются 22 человека, из них 1 подросток со сформировавшейся зависимостью от токсических средств.

В течение последних лет общая заболеваемость наркоманией остается стабильной, с незначительными колебаниями. В 2016 году она составляла по показателям 121 случай на 100 тысяч человек, в 2012 - 120,3 на 100 тысяч. Распространенность злоупотребления наркотическими средствами имеет в динамике тенденцию к снижению - с 46,2 на 100 тысяч человек в 2012 году до 26,7 – в 2016 году. Показатели распространенности наркомании и пагубного употребления наркотических средств, по сравнению с показателями по России и СЗФО, значительно ниже, соответственно на 40,5% и 25,6%.

В структуре наркопотребления в республике, как и в целом по стране, преобладает потребление опиоидов. За последние два года больные наркоманией, кроме опиоидов (70% в 2015 году и 63% в 2016), потребляли каннабиноиды (2% и 2,8%), психостимуляторы – (9% и 11%). Другие наркотики и полинаркомания в общей структуре составили 19% в 2015 году и 22% в 2016.

Таким образом, в сравнении с 2015 годом, в 2016 году отмечается рост удельного веса потребления каннабиоидов, психостимуляторов и других наркотических веществ, а также их сочетаний при снижении потребления опиоидов в общей структуре потребления наркотических веществ.

- Каковы причины развития наркозависимости?

Зависимость не возникает внезапно как ответ на введение психоактивного вещества, а является результатом взаимодействия огромного количества факторов – наследственных, социальных, психологических, что приводит к необходимости более детального изучения механизмов и причин формирования синдрома зависимости. Наркологические расстройства относятся к "многофакторным" заболеваниям, то есть проявляют себя только тогда, когда врожденные факторы риска взаимодействуют с неблагоприятными факторами среды. Определенную роль в развитии заболевания, конечно, играет наследственность. Следует отметить, что у людей нет генов, отвечающих за наркологическое заболевание, есть только информация о предрасположенности – это определенные уязвимые генотипы. Носители таких уязвимых генотипов находятся в состоянии повышенного риска развития зависимости.

В настоящее время активно внедряются медико-генетические консультирования в наркологии, проводятся генетические исследования людей, состоящих в первой степени родства с больными алкоголизмом, наркоманией. Это родители, кровные братья и сестры, дети. Консультации проводятся в случае, если в семье есть больные наркологическими расстройствами, если у ребенка имеется гиперактивность, либо первые признаки зависимого поведения, к примеру, чрезмерная приверженность к компьютерным играм, если есть проблемы поведения, если родителям не удается установить контакт с ребенком. Такая семейная консультация у генетика может стать первым шагом к выявлению проблемы. Она дает представление о темпераменте, особенностях психических реакций человека, уровне его тревожности и других личностных характеристиках, что позволяет подобрать индивидуальную медикаментозную терапию и провести психологическую коррекцию, а также при возможности воздействовать на неблагоприятную среду.

- Есть ли статистика распространения наркотиков среди несовершеннолетних. Насколько актуальна эта проблема?

- К сожалению, такие статистические данные не отражают объективной реальности. Большое количество наркопотребителей, так называемый "скрытый контингент", остается вне поля зрения наркологической службы. Чтобы его выявить, нужно проводить интенсивную профилактическую и диагностическую работу во взаимодействии с другими ведомствами и службами.

Одна из важных проблем заключается в том, что потребление наркотиков среди подростков явно увеличивается. Можно предположить, что этому способствуют изменения, происходящие в наркобизнесе. Если ранее наркодилерам надо было выращивать соответствующие растения для того, чтобы получить наркотические средства, и имелось огромное количество дополнительных препятствий, то сейчас они создают синтетические наркотики и активно их "продвигают" их среди несовершеннолетних.

Синтетические наркотики обладают очень опасными токсическими качествами, что и облегчает распространение этих веществ. Во-первых, они вызывают более быстрое привыкание, следовательно расходы у наркодилеров уменьшаются. Сокращается период, когда распространение наркотиков осуществляется бесплатно, а как только появляется зависимость, наркотики продаются за деньги. Во-вторых, синтетические наркотики вызывают дезорганизацию психической деятельности, даже кратковременное употребление синтетических смесей провоцирует возникновение психозов, вызывает необратимые изменения личности, сопровождается нарушением функционирования других органов и систем человека, в связи с чем возникает риск развития инфарктов и инсультов, острой почечной недостаточности. Кроме того, в состоянии опьянения наркопотребитель нередко стремится сесть за руль автомобиля, взять в руки оружие, опасные предметы. И здесь уже возникает серьезная опасность для окружающих. В-третьих, в состоянии наркотического опьянения потребитель всё меньше внимания уделяет выбору сексуального партнера, следовательно, возрастает угроза распространения ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний.

Угроза распространения наркомании среди несовершеннолетних остается, и мы должны прикладывать максимум усилий в решении этой проблемы. Работа с подростками должна быть комплексной, а информацию о вреде наркотических веществ дети и подростки должны получать в школе. В настоящее время на федеральном уровне рассматривается вопрос о введении психологии, как обязательной школьной дисциплины В учебники планируется внести раздел, связанный с предупреждением употребления наркотиков. Также уже написаны и согласовываются пособия для преподавателей школ по особенностям психологического развития детского возраста. Вместе с тем, по распоряжению Минздрава России наркологическая помощь будет включена в образовательные стандарты большинства специалистов, оказывающих медицинскую помощь.

- По каким признакам можно обнаружить, что подросток употребляет наркотические средства?

- Прежде всего, родителей, педагогов, врачей-педиатров, наблюдающих детей, и других представителей профилактики должны насторожить изменения в поведении несовершеннолетнего. Он становится скрытным, замкнутым, с неохотой идет на контакт, появляются новые друзья, о которых подросток предпочитает не рассказывать взрослым, он начинает прогуливать уроки в школе, забрасывает привычные интересы и много времени проводит "на улице". Со стороны эмоциональной сферы появляется повышенная раздражительность, агрессивность, беспричинная смена настроения. Отмечается изменение аппетита: то его отсутствие, то "волчий голод". Нарушается ритм сна и бодрствования: сонливость днем и бессонница ночью. Могут наблюдаться ухудшение памяти, ослабление внимания, и, как следствие, неуспеваемость в школе.

Необходимо обратить внимание на внешний вид ребенка. Он становится небрежным, неряшливым, от одежды может исходить запах химического вещества. Появляется одутловатость лица, сальность кожи, слишком широкий или узкий зрачок, расширенные сосуды белочной оболочки глаз. При осмотре ребенка следует обратить внимание на следы от уколов на теле, в основном осматриваются кожные покровы внутренних поверхностей предплечий, область локтевой ямки, паховая область, кожа кистей рук и голеней ног. Особенно должно насторожить появление в доме необычных порошков, лекарств, шприцов.

В более тяжелых случаях наркотического опьянения наблюдается широкий спектр негативных психических эффектов: неспособность сосредоточиться, расстройства речи, нарушение восприятия (вплоть до галлюцинаций), полная потеря контакта с окружающим миром, отсутствие способности ориентироваться в пространстве, потеря контроля собственной личности, сильное эмоциональное возбуждение, сопровождаемое чувством тревоги и страха, спутанность сознания и судорожные припадки.

- Что делать и куда обращаться в случае подозрения на употребление ребенком наркотиков?

- Прежде всего надо вызвать ребенка на откровенный разговор, делая это спокойно, без упреков и обвинений. Необходимо в беседе сделать акцент на тяжелые последствия, к которым приводит наркомания. Следует убедить подростка обратиться к врачу психиатру-наркологу.

Независимо от особенностей каждой конкретной ситуации, именно с семьей надо выстраивать дальнейшую работу на мотивацию подростка к отказу от употребления психоактивного вещества, лечению и реабилитации.

Наркологические кабинеты созданы в центральных районных больницах, в психиатрических и психоневрологических учреждениях. В структуре Коми республиканского наркологического диспансера в Сыктывкаре функционирует кабинет профилактики наркологических заболеваний среди детей и подростков по адресу: Сысольское шоссе, 58, телефон 21-12-31.

Психиатры-наркологи оказывают профилактическую, диагностическую, лечебную помощь несовершеннолетним, обратившимся самостоятельно с 15-летнего возраста, либо в сопровождении законных представителей, если ребенок младше 15 лет. Возможно оказание бесплатной анонимной наркологической помощи. Часы работы кабинета профилактики в Сыктывкаре в рабочие дни — с 8.00 до 16.00. С 16.00 до 8.00, в выходные и праздничные дни консультативную помощь несовершеннолетним оказывают психиатры-наркологи кабинета экспертиз по адресу: улица Катаева, дом 3. Расписание работы специалистов в районах можно уточнить на официальных сайтах ЦРБ и специализированных медучреждений.

- Как организована работа наркологической службы Республики Коми?

- Она выстроена по трехуровневой системе и представлена Коми республиканским наркологическим диспансером, двумя учреждениями психиатрического и психоневрологического профиля, оказывающими наркологическую помощь – в Ухте и Воркуте, а также круглосуточными койками наркологического профиля в структуре трех центральных районных больниц.

В республике функционирует 22 наркологических кабинета, расположенных в ЦРБ. Врач психиатр-нарколог проводит диспансерное наблюдение, организует противорецидивную терапию, решает вопросы диагностики, лечения и реабилитации. Кроме того, организован кабинет профилактики наркологических расстройств в Сыктывкаре и кабинет для оказания наркологической помощи детям и подросткам в Ухте. Подростковые психиатры-наркологи проводят консультативные приемы, индивидуальную профилактическую работу и вне лечебных учреждений, выходят в общеобразовательные учреждения, интернаты, детские поликлиники.

Коми республиканский наркологический диспансер - это учреждение третьего уровня. В его структуре – амбулаторно-поликлиническое звено для оказания специализированной помощи взрослым и несовершеннолетним, отделения для неотложной наркологической помощи и плановой наркологической помощи, дневной стационар. В структуре наркологического отделения действуют 10 реабилитационных коек, на которых организовано психотерапевтическое лечение не только для больных, но и их родственников – созависимых членов семьи. Есть у нас и хозрасчетный кабинет, для оказания платных медицинских услуг, в том числе оказания анонимной наркологической помощи. Также функционирует клиническая лаборатория, укомплектованная оборудованием для проведения химико-токсикологических исследований.

На сегодняшний день мы внедряем в работу систему наркологического мотивационного консультирования, стараемся максимально приблизить наркологическую помощь первого уровня к населению.

- Какие меры профилактического характера проводятся наркологической службой?

- В стратегии профилактики выделяют два больших направления. С одной стороны – это снижение предложения наркотических средств и психотропных веществ, а с другой – снижение спроса на них. Оба эти направления взаимозависимы. И только одновременная работа по двум направлениям дает существенный результат.

В Республике Коми проводится большая профилактическая антинаркотическая работа, не только наркологической службой, но и всеми субъектами профилактики. Основные направлени: индивидуальная и групповая работа с несовершеннолетними, проведение разъяснительной работы среди родителей и педагогов, участие в акциях и мероприятиях антинаркотической направленности, проведение тематических семинаров, круглых столов, встреч с медицинскими работниками и педагогическими работниками на тему раннего выявления потребления наркотических веществ и других психоактивных веществ несовершеннолетними.

С 2016 года наркологическая служба, совместно с учреждениями образования, начала проведение тестирования школьников на предмет употребления наркотических и психотропных веществ. Пока было проведено 323 профилактических осмотра школьников с применением химико-токсикологического исследования. 32 школьника отказались от проведения осмотра – тестирование проводится на добровольной основе. По результатам работы выявлен 1 случай употребления синтетических курительных смесей. Тестирование проходит в два этапа. Первый - социально-психологический, он находится в компетенции педагогов. Второй – медицинский, это профилактический осмотр врачом психиатром-наркологом и сдача анализов для химико-токсикологического исследования. Хочется отметить, что работа педагогических работников школ в данном случае была хорошо организована, что способствовало удачному проведению этого пилотного проекта. Сложнее оказалось работать с высшими и среднеспециальными учебными заведениями. Пока мы не нашли общий язык, поэтому тестирование учащихся там не были проведены. Вместе с тем хочу отметить, что учебные заведения являются важнейшим местом для деятельности по раннему выявлению употребления наркотиков среди молодежи.