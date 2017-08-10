Переселение граждан из аварийного жилфонда в Коми по программе 2013-2017 годов – на финишной прямой.

Всего по республиканской программе условия проживания в городах и районах республики за счет бюджетных средств улучшат более 8 с половиной тысяч человек. На сегодня программа выполнена уже на 85 процентов, сообщили "Комиинформу" в Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.

Напомним, на выполнение программы в Коми предусмотрено почти 6,2 миллиарда рублей, в том числе средства федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ – 2,57 миллиарда рублей и средства консолидированного бюджета республики – 3,61 миллиарда рублей.

Первый заместитель министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Сергей Двуреченский в интервью газете "Республика" отметил, что, несмотря на большие сложности с реализацией программы на начальном этапе, принятые впоследствии по поручению Главы республики Сергея Гапликова меры позволили выправить ситуацию.

"К лету 2015 года программу выполнили всего на пять процентов. В связи с арестом руководства республики, возбужденными уголовными делами программа в полной мере не работала. За последние два года проделали колоссальную работу, в результате чего выполнение программы в августе составило 85 процентов. То есть, получается, с 2013 по ноябрь 2015 года – пять процентов, а потом за 20 месяцев – 80 процентов. Такими темпами к моменту подготовки отчета, к середине октября, Республика Коми планирует завершить выполнение программы", - отметил С. Двуреченский.

Для улучшения показателей выполнения программы переселения, в Коми были введены сетевые графики по каждому строящемуся дому для переселенцев. Стали проводиться еженедельные видеоселекторы, на которых руководители администраций городов и районов отчитывались о реализации программы. При этом они персонально отвечают за темпы и качество проводимой работы по переселению. Члены правительства Республики Коми регулярно выезжали в муниципальные образования для инспектирования хода строительства домов. Службе Коми стройжилтехнадзора поручено проверять качество домов до их приемки.

Завершили реализацию программы в Сысольском, Усть-Куломском, Ижемском районах, Воркуте и Сосногорске. На финишной прямой выполнение программы в Печоре, Сыктывкаре, Усинске, Ухта, а также в Койгородском, Корткеросском, Княжпогостском, Прилузском, Сыктывдинском, Троицко-Печорском, Удорском и Усть-Вымском районах.