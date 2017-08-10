В Коми птенцы дичи беззащитны перед охотниками и собаками

10 августа 2017 года, 15:37 | Сыктывкар, Воркута
Фото usiter.com

В редакцию "Комиинформа" обратились жители сельских районов Коми, обеспокоенные ранним началом охотничьего сезона на водоплавающую дичь.

"В этом году очень рано начинается охотничий сезон - уже в эти выходные, 12 августа, - высказалась читательница агентства. – Это ужасно! Весна затянулась, птенцы пошли позже. Знакомый на днях был в лесу, увидел утиное семейство, спугнул их, так они не улетели, а попытались уплыть, потому что птенцы еще толком не летают".

Как сообщили "Комиинформу" в Минпроме республики, сроки начала охоты установлены на федеральном уровне приказом Минприроды России.

Заведующий лабораторией экологии наземных позвоночных Института биологии Коми НЦ УрО РАН Сергей Кочанов в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что в течение нескольких последних лет ученые-биологи совместно с представителями Охотнадзора Коми предпринимали несколько безуспешных попыток откорректироть сроки начала охоты на водоплавающую и боровую дичь.

"В этом году была поздняя весна, многие виды дичи достаточно поздно приступили к размножению и поэтому к началу сезона охоты птенцы еще не встали на крыло, - пояснил С. Кочанов. – В связи с тем, что птенцы еще не могут свободно летать, они совершенно беззащитны перед охотниками и собаками. Более того, охота начнется даже в Воркуте, где снег сошел только в конце июня, и птенцы совсем еще маленькие".

По словам собеседника агентства, нет точной даты для установления срока начала охоты. Ежегодно, в зависимости от погодных условий, эта дата должна корректироваться, однако сейчас все упирается в федеральный закон, где достаточно жестко обозначены сроки охоты на животных.

Ранее службой Охотнадзора перед началом сезона проводился учет состояния выводка пернатой дичи. В соответствии с этим устанавливались сроки охоты, которые наносили наименьший вред охотничьим ресурсам.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: сезон охоты, водоплавающая дичь
  Рубрика: Экология
  • 0
  • 0
  • 5
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

18:43 08.08.2017
Пассажиров порта Санкт-Петербурга знакомят с эко-Коми
09:43 08.08.2017
Койгородцев призывают собирать пластиковые крышки
07:57 08.08.2017
Сыктывкарские спасатели достали из картофельной ямы агрессивную собаку


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео