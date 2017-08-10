В Коми птенцы дичи беззащитны перед охотниками и собаками

В редакцию "Комиинформа" обратились жители сельских районов Коми, обеспокоенные ранним началом охотничьего сезона на водоплавающую дичь.

"В этом году очень рано начинается охотничий сезон - уже в эти выходные, 12 августа, - высказалась читательница агентства. – Это ужасно! Весна затянулась, птенцы пошли позже. Знакомый на днях был в лесу, увидел утиное семейство, спугнул их, так они не улетели, а попытались уплыть, потому что птенцы еще толком не летают".

Как сообщили "Комиинформу" в Минпроме республики, сроки начала охоты установлены на федеральном уровне приказом Минприроды России.

Заведующий лабораторией экологии наземных позвоночных Института биологии Коми НЦ УрО РАН Сергей Кочанов в беседе с корреспондентом агентства сообщил, что в течение нескольких последних лет ученые-биологи совместно с представителями Охотнадзора Коми предпринимали несколько безуспешных попыток откорректироть сроки начала охоты на водоплавающую и боровую дичь.

"В этом году была поздняя весна, многие виды дичи достаточно поздно приступили к размножению и поэтому к началу сезона охоты птенцы еще не встали на крыло, - пояснил С. Кочанов. – В связи с тем, что птенцы еще не могут свободно летать, они совершенно беззащитны перед охотниками и собаками. Более того, охота начнется даже в Воркуте, где снег сошел только в конце июня, и птенцы совсем еще маленькие".

По словам собеседника агентства, нет точной даты для установления срока начала охоты. Ежегодно, в зависимости от погодных условий, эта дата должна корректироваться, однако сейчас все упирается в федеральный закон, где достаточно жестко обозначены сроки охоты на животных.

Ранее службой Охотнадзора перед началом сезона проводился учет состояния выводка пернатой дичи. В соответствии с этим устанавливались сроки охоты, которые наносили наименьший вред охотничьим ресурсам.