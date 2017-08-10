На трассе "Сыктывкар-Ухта" погиб водитель "Лады Калины"

В Княжпогостском районе сегодня в результате ДТП погиб мужчина. Столкновение произошло в 10.00 на 205 километре автодороги "Сыктывкар – Ухта".

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, водитель "Лады Калины" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Шкодой Октавией".

В результате столкновения погиб водитель "Лады".

Водитель "Шкоды" госпитализирован в Княжпогостскую ЦРБ.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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