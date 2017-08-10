Сотрудники Росгвардии в Коми начнут утро с зарядки для детей

10 августа 2017 года, 18:07 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

11 августа 2017 года с 8 часов 30 минут силовые ведомства Республики Коми соберут детей из спортивного лагеря "Динамо" на зарядке, которое состоится на спортивном комплексе ОГО ВФСО "Динамо".

Сотрудники ОМОН Росгвардии, МВД, УФИСН и МЧС проведут под музыкальное сопровождение физкультминутку, что позволит пробудиться, зарядиться новыми положительными эмоциями и хорошим настроением на день. После зарядки юных динамовцев ждет увлекательное путешествие по станциям "Есть такая служба", где органы правопорядка и безопасности продемонстрируют специальные средства защиты, а также расскажут о повседневной деятельности стражей порядка.

Сотрудники правопорядка в период пребывания детей в лагере "Юный Динамовец" регулярно проводили для ребят занятия, мастер-классы и другие встречи, где пропагандируют здоровый образ жизни, военно-патриотическое воспитание, изучение правил безопасности на дороге, а также культурно-просветительскую направленность, сообщает пресс-служба Росгвардии в Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: Росгвардия, зарядка
  Рубрика: Общество
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