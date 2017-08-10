Интинская ТЭЦ успешно вышла из "изоляции"

8 августа Интинская ТЭЦ впервые провела натурные испытания по пуску в работу с "нуля" от передвижной автономной электростанции (ПАЭС). Готовность оборудования и персонала быстро и уверенно справиться с блэкаутом оценивали эксперты из Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, Филиала АО "Системный оператор ЕЭС" – Коми регионального диспетчерского управления, аппарата управления Коми филиала "Т Плюс".

По сценарию, одновременный выход из строя воздушных линий электропередачи ВЛ-256 "Печорская ГРЭС – Инта" и ВЛ-273 "Инта – Воркута" привел к полному останову ТЭЦ. Чтобы поднять станцию "с нуля", персонал станции совместно с коллегами из "МРСК Северо-Запада" подготовил электрическую схему подачи напряжения от ПАЭС мощностью 2,5 МВт (принадлежит "Комиэнерго"), работающей на авиационном керосине. После того, как от ПАЭС на шины ЗРУ-35 кВ ИТЭЦ было подано напряжение, в работу включили станционное оборудование, необходимое для растопки котлоагрегата № 3. Следующим шагом стало включение турбогенератора № 1 и его синхронизация с ПАЭС. После того, как турбогенератор принял на себя необходимую нагрузку, внешний источник электроснабжения был отключен. В завершение турбоагрегат синхронизировался с энергосистемой Республики Коми. Все процессы прошли в штатном режиме и заняли в общей сложности 2 часа 9 минут.

Фактически для подъема станции оказалось достаточно 1 МВт ПАЭС. Это означает, что на случай чрезвычайных ситуаций Интинский энергоузел обладает значительным запасом мощности.

- Натурные испытания показали, что фактическое состояние оборудования ИТЭЦ способно обеспечить его устойчивую работу в изолированном режиме, а персонал готов при необходимости в нормативные сроки обеспечить подъем станции "с нуля", - комментирует руководитель испытаний, технический директор Интинской ТЭЦ Владимир Трикур. – Взаимодействие с коллегами из "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" и другими участниками процесса энергоснабжения отлажено и нареканий не вызывает.

Все эксперты оценили результаты испытаний как успешные.

Натурные испытания по развороту "с нуля" от автономного источника энергоснабжения стали одним из основных мероприятий по подготовке Интинской ТЭЦ к предстоящему осенне-зимнему периоду. Об их важном значении было заявлено на совещании, посвященном вопросам безопасности энергоснабжения Воркутинского и Интинского энергорайонов, прошедшем 19 июля в Воркуте под председательством заместителя министра энергетики России А.В. Черезова, сообщает пресс-служба компании.