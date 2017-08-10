Четыре работника АО "Транснефть-Север" стали победителями международного конкурса "Лучший по профессии"

Подведены итоги международного конкурса "Лучший по профессии", который прошел в г.Омске на базе производственных объектов АО "Транснефть – Западная Сибирь". По результатам соревнований команда ПАО "Транснефть" завоевала первые места во всех восьми номинациях рабочих профессий нефтепроводной отрасли. Сборная компании наполовину состояла из специалистов АО "Транснефть-Север".

Основные конкурсные испытания проходили на производственной площадке Омской ЛПДС АО "Транснефть – Западная Сибирь" 8 августа 2017 года. Имена победителей международного конкурса были озвучены в ходе торжественной церемонии закрытия, которая состоялась 9 августа 2017 года в Омском государственном театре драмы.

Высшую степень мастерства среди слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики продемонстрировал слесарь нефтеперекачивающей станции (НПС) "Чикшино" Усинского РНУ Семен Терентьев. Лучшим слесарем по ремонту технологического оборудования стал Сергей Преминин, работник базы производственного обслуживания "Приводино" Вологодского РНУ. Первое место среди линейных трубопроводчиков у Алексея Ремезова, специалиста НПС "Уса" Усинского РНУ. "Золото" в номинации "электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" взял работник НПС "Ухта-1" Ухтинского РНУ Андрей Потемкин.

В международном конкурсе профессионального мастерства приняли участие представители семи нефтетранспортных предприятий (ПАО "Транснефть" (Россия), АО "КазТрансОйл" (Казахстан), ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (Белоруссия), АО "МЕРО Ч.Р." (Чехия), АО "Транспетрол" (Словакия), АО "МОЛ" (Венгрия) и "Китайская национальная нефтегазовая корпорация" (Китайская Народная Республика). Для представителей Чехии, Словакии, Венгрии и Китая участие в международном конкурсе "Лучший по профессии" в текущем году стало первым, тогда как Россия, Белоруссия и Казахстан участвуют в мероприятии с 2007 года, сообщает пресс-служба компании.