Основная борьба за мандаты местных советов Коми развернется между "Единой Россией" и ЛДПР

10 августа 2017 года, 14:33 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Своих кандидатов на выборы в органы местного самоуправления Коми выдвинули пять политических партий. Об этом на пресс-конференции по поводу предстоящего 10 сентября единого дня голосования сообщил председатель Избиркома республики Дмитрий Митюшев.

Четыре парламентские партии – "Единая Россия", ЛДПР, "Справедливая Россия" И КПРФ – постоянные участники кампаний. Плюс "Партия Дела", которая выдвинула одного кандидата. Самое большое количество участников кампании от "Единой России" - 50. ЛДПР представила 44 выдвиженцев. 18 человек выдвинула "Справедливая Россия", 9 – от КПРФ. Остальные – самовыдвиженцы.

Остальные партии, а также 476 общественных объединений, имеющие право участвовать в местных выборах, своих кандидатов не выдвинули.

Наибольшая конкуренция ожидается при проведении дополнительных выборах в депутатский корпус Инты – восемь человек на один мандат. Наименее конкурентные в Усть-Куломском районе – два кандидата на место.

"Основная борьба будет происходить между представителями политической партии "Единая Россия" и политической партии ЛДПР, поскольку они пересекаются практически во всех округах. Остальные партии представлены не везде. Например, в Усть-Куломе только две эти партии", - заметил Д.Митюшев.

Илья Баканов

  Ключевые слова: МСУ, избирком, выборы
  Рубрика: Политика
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