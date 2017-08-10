В Коми урожай томатов от грибка фитофторы спасет фунгицидная профилактика

В дождливую и сырую погоду кусты томатов очень уязвимы перед нашествием грибка фитофторы, который образует плесень, "съедающую" весь урожай. Специалисты Россельхознадзора Коми поделились рекомендациями о том, какие меры необходимо предпринять, чтобы не допустить развития фитофтороза.

Избавиться от фитофтороза очень трудно, поэтому чтобы не пропустить серьезные симптомы и забить тревогу вовремя, кусты томатов нужно ежедневно тщательно осматривать.

Признаки фитофтороза - это быстро распространяющиеся темно-коричневые или бурые пятна на стеблях, крупные бурые пятна на листьях, заметный с нижней стороны листа беловатый налет, расплывчатые темные подкожные пятна на плодах.

Самый надежный способ избавиться от фитофторы — посадить новые ультраскороспелые сорта и гибриды, дающие урожай уже в августе. Эпидемии способны избежать также скороспелые томаты, у которых от всходов до плодоношения проходит 85- 90 дней.

После того как фитофтора поставила свои метки на растении, изменить ситуацию очень сложно. Лучше всего, конечно, не забывать о профилактике. Фитофтора любит загущенность. Поэтому необходимо регулярно удалять у томатов пасынки, а также нижние листья до первой цветочной кисти.

Специалисты ведомства рекомендуют регулярно проветривать теплицу, чтобы воздух в ней был сухим, так как образование конденсата на пленке и попадание капель на листья приводят к быстрому распространению болезни.

Химическую профилактику фунгицидными средствами лучше всего проводить вечером и в безветренную погоду.

В дождливое лето томаты обрабатывают до пяти раз за сезон с интервалом 7-10 дней. Последнее опрыскивание — за 20 дней до сбора урожая. Можно воспользоваться проверенной десятилетиями бордоской смесью. Опрыскивайте каждую неделю. К тому же она не обладает свойствами проникать внутрь растений, поэтому не попадает в организм человека.

В состав всех фунгицидов входит медь. Любая обработка медьсодержащими препаратами томатам только на пользу. Это медно-мыльная эмульсия (2 г. медного купороса и 200 г. мыла на 10 л воды), медный купорос с кальцинированной содой — "медекс" (150 г. на 10 л воды) и другие.

Уже крупные зеленые помидоры можно полить раствором соли. В ведре воды растворяется стакан соли. Солевая защитная пленочка не позволит спорам гриба проникнуть внутрь плода.

Следите за погодой. Как только столбик термометра начнет ночью зависать на отметке плюс 10 градусов, томаты на кустах оставлять нежелательно. Лучше снять их недозрелыми, тогда шансов спасти и сохранить их будет намного больше.

Поры фитофтороза, да и других грибковых заболеваний, могут сохраняться в почве и на растительных остатках десятилетиями, ожидая благоприятных условий. Поэтому осенью после уборки урожая томатные остатки соберите и сожгите. В компостной яме им не место. Грядку необходимо глубоко перекопать. И не стоит из года в год выращивать помидоры на одном и том же участке.