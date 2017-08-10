В День физкультурника сыктывкарцы смогут испытать собственные нервы и противогазы

10 августа 2017 года, 14:06 | Сыктывкар
Фото пресс-службы МЧС по Коми

В День физкультурника сотрудники МЧС расскажут сыктывкарцам и гостям столицы Коми о гражданской обороне.

В субботу 12 августа в России будет праздноваться День физкультурника. Сыктывкарцев ожидает грандиозная праздничная программа, которая будет организована на Стефановской площади столицы Коми. В празднике здоровья и спорта примут участие сотрудники Главного управления, спасатели и пожарные. В Год гражданской обороны, объявленный руководством МЧС России, специалисты спасательного ведомства расскажут сыктывкарцам и гостям города о системе ГО в нашей стране.

На главной площади республики сотрудники Главного управления МЧС по Коми установят палатку для проверки противогазов. Любой желающий сможет испытать себя и противогаз в задымленной среде. На специальных стеллажах и манекенах будут выставлены различные средства защиты органов дыхания, защитные костюмы Л-1.

Сборная Республики Коми по пожарно-спасательному спорту продемонстрирует сыктывкарцам дисциплины этого увлекательного прикладного вида спорта. Сыктывкарцам будет представлена возможность овладеть навыками оказания первой помощи пострадавшему. Этому их научит опытный врач – спасатель Сыктывкарского филиала Северо-Западного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Также на площади будет размещен специальный модуль, в котором работники республиканского Управления противопожарной службы и гражданской защиты познакомят жителей столицы Коми с работой мобильного приложения для смартфонов "Безопасная республика".

В рамках Года гражданской обороны в Республике Коми проводится масса интересных и полезных мероприятий. Приглашаем всех на Стефановскую площадь Сыктывкара, чтобы в День физкультурника принять участие в одном из таких мероприятий, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: противогаз
  Рубрика: Общество
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