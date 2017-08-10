140 кандидатов претендуют на места в органах местного самоуправления Коми

34 139 жителей Коми приглашаются на избирательные участки республики 10 сентября, где пройдут выборы советов местного самоуправления. Об этом сообщил председатель Избиркома Коми Дмитрий Митюшев.

Сейчас в республике проходит 12 избирательных кампаний. Четыре из них – во вновь сформированные органы местного самоуправления. Это сельские поселения Турья в Княжпогостском районе, Благоево в Удорском, Усть-Кулом и Руч в Усть-Куломском районе. Одна кампания – основные выборы, остальные – дополнительные по замещению депутатских мест. Сентябрьские выборы будут обслуживать 36 участковых и 8 территориальных избирательных комиссий.

Накануне закончилась процедура выдвижения кандидатов. Всего их 143. Только одному из них, самовыдвиженцу по Воркуте, отказали: он собрал недостаточное количество подписей в свою поддержку. Еще двое сами вышли из гонки после регистрации. Таким образом, на места в советах осталось 140 претендентов. Жалоб по регистрации не поступало.

Среди кандидатов абсолютный гендерный баланс. Половина – мужчины, половина – женщины. Средний возраст – 44 года. Самый молодой кандидат выдвинулся в совет Инты. Это 18-летний представитель ЛДПР. Самому старшему 75 лет. Он претендует на место в совете Вежайки Усть-Вымского района от "Единой России".