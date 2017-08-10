В Коми за счет регионального семейного капитала более 600 многодетных семей отремонтировали свое жилье и около тысячи оплатили ЖКУ.

Региональный семейный капитал (РСК) введен республике в 2011 году. В 2016 году по инициативе главы Республики Коми Сергея Гапликова предоставление РСК было продлено до конца 2018 года.

По информации Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, ремонт жилья семьи и оплата ЖКУ остаются в числе наиболее востребованных направлений расходования средств регионального семейного капитала.

Напомним, размер РСК составляет 150 тыс. рублей. Средства этой меры соцподдержки семей с детьми можно расходовать целиком или частями в виде ежегодных денежных выплат до 25 тыс. рублей на определенные законодательством нужды.

"В числе таких направлений – текущий или капитальный ремонт жилья семьи. На проведение ремонта своего жилья семья может направить региональный капитал целиком. С каждым годом это направление расходования РСК становится все более востребованным. Так, за половину текущего года на капитальный или текущий ремонт жилья средства РСК задействовали 622 семьи, а за тот же период прошлого года – 578 семей. За 6 месяцев 2017 года расходы бюджета республики на выплату средств РСК для проведения ремонта жилья семей составили 47,5 миллионов рублей, в прошлом году за такой же период - 43,3 миллиона рублей", - рассказали в Минтруда РК.

В ведомстве также сообщили, что из года в год неизменно востребованным у семей остается использование выплаты за счет РСК для расчета за жилищно-коммунальные услуги.

"Как за 6 месяцев 2017 года, как и за половину прошлого года, ежегодную выплату за счет регионального капитала использовала для оплаты ЖКУ почти тысяча семей. Расходы бюджета республики на эти цели в текущем году составили около 20 миллионов рублей, примерно столько же было израсходовано и за первое полугодие 2016 года", - пояснили в республиканском Минтруде.

Всего в 2017 году, согласно данным министерства, региональным семейным капиталом в Коми воспользовались 1818 семей. Из бюджета региона на предоставление этой меры соцподдержки в текущем году израсходовано около 126,7 млн. рублей.

*** Согласно закону Республики Коми № 45-РЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми" региональный семейный капитал предоставляется матерям, родившим третьего или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. Право на получение регионального семейного капитала подтверждается сертификатом.

Средства РСК могут быть направлены: а) на улучшение жилищных условий семьи; б) на образование ребенка (детей); в) на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми); г) на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения; д) на переустройство и (или)перепланировку жилого помещения.

Кроме того, за счет средств регионального семейного капитала предусмотрена ежегодная единовременная выплата до 25 тысяч рублей, которую можно расходовать: а) на оплату занимаемого семьей жилого помещения и коммунальных услуг; б) на оплату за содержание детей в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; в) на уплату налогов семьи; г) на страхование имущества семьи, жизни ребенка (детей); д) на оплату санаторно-курортного лечения и (или) стоимости проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах России Федерации; е) на оплату стоимости проживания в месте отдыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и обратно родителя (родителей) и ребенка (детей) в пределах территории Российской Федерации; ж) с 1 июля 2017 года - для подготовки ребенка (детей) к обучению в общеобразовательной организации в размере 5 тысяч рублей на каждого обучающего в семье ребенка (но не более - 25 тысяч рублей на семью).