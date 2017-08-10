Монди СЛПК продает базу в Нижнем Чове

10 августа 2017 года, 11:40 | Сыктывкар
Фото пресс-службы Монди СЛПК

Продажа ремонтной базы автотранспорта АО "Монди СЛПК" в Нижнем Чове г. Сыктывкара по ул. Магистральной, 34. Технологическое предназначение базы: ремонт автотранспорта

Территория базы занимает площадь 22 864 м2 на земельном участке со сроком аренды до ноября 2024 года, обладает асфальтированными подъездными путями и примыкает к реке Вычегде с живописным видом. Участок сухой и не затапливается.

2.jpg

3.jpg

База огорожена забором, располагает комплексом административно-складских и ремонтных зданий в блочном исполнении 554 м2, деревянным гаражным боксом, зданием котельной 245 м2, функционирующей на древесном топливе, собственным КПП и ангаром 535 м2. Имеется автоматическая охранно-пожарная сигнализация, центральные электрические ВЛ-0,4кВ и собственные тепловые сети. Кроме этого объект оснащен тельферным оборудованием грузоподъемностью до 5 тонн для подъема грузов с реки. База продается вместе со станками и иным имуществом.

4.jpg

5.jpg

Объект подойдет для организации автомобильного хозяйства, лесопильного цеха, реализации строительных и иных проектов. Цена – договорная.

Заинтересованных лиц компания просит направлять заявки с указанием максимальной цены покупки до 30 августа 2017 года по факсу (8212) 62 02 82 или на электронную почту olga.troshina@mondigroup.com.

Телефон для справки – (8212) 69 90 62, 69 86 59.

На правах рекламы

Комиинформ

  Ключевые слова: продажа, база
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:27 17.07.2017
Монди СЛПК выпустило в реки Коми полмиллиона мальков ценных пород рыб
11:18 17.07.2017
Швейцарских студентов удивили объемы производства Монди СЛПК
12:09 06.07.2017
Монди СЛПК помог в установке наплавного моста через Вычегду


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео