Монди СЛПК продает базу в Нижнем Чове
Продажа ремонтной базы автотранспорта АО "Монди СЛПК" в Нижнем Чове г. Сыктывкара по ул. Магистральной, 34. Технологическое предназначение базы: ремонт автотранспорта
Территория базы занимает площадь 22 864 м2 на земельном участке со сроком аренды до ноября 2024 года, обладает асфальтированными подъездными путями и примыкает к реке Вычегде с живописным видом. Участок сухой и не затапливается.
База огорожена забором, располагает комплексом административно-складских и ремонтных зданий в блочном исполнении 554 м2, деревянным гаражным боксом, зданием котельной 245 м2, функционирующей на древесном топливе, собственным КПП и ангаром 535 м2. Имеется автоматическая охранно-пожарная сигнализация, центральные электрические ВЛ-0,4кВ и собственные тепловые сети. Кроме этого объект оснащен тельферным оборудованием грузоподъемностью до 5 тонн для подъема грузов с реки. База продается вместе со станками и иным имуществом.
Объект подойдет для организации автомобильного хозяйства, лесопильного цеха, реализации строительных и иных проектов. Цена – договорная.
Заинтересованных лиц компания просит направлять заявки с указанием максимальной цены покупки до 30 августа 2017 года по факсу (8212) 62 02 82 или на электронную почту olga.troshina@mondigroup.com.
Телефон для справки – (8212) 69 90 62, 69 86 59.
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