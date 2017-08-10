Монди СЛПК продает базу в Нижнем Чове

Продажа ремонтной базы автотранспорта АО "Монди СЛПК" в Нижнем Чове г. Сыктывкара по ул. Магистральной, 34. Технологическое предназначение базы: ремонт автотранспорта

Территория базы занимает площадь 22 864 м2 на земельном участке со сроком аренды до ноября 2024 года, обладает асфальтированными подъездными путями и примыкает к реке Вычегде с живописным видом. Участок сухой и не затапливается.

База огорожена забором, располагает комплексом административно-складских и ремонтных зданий в блочном исполнении 554 м2, деревянным гаражным боксом, зданием котельной 245 м2, функционирующей на древесном топливе, собственным КПП и ангаром 535 м2. Имеется автоматическая охранно-пожарная сигнализация, центральные электрические ВЛ-0,4кВ и собственные тепловые сети. Кроме этого объект оснащен тельферным оборудованием грузоподъемностью до 5 тонн для подъема грузов с реки. База продается вместе со станками и иным имуществом.

Объект подойдет для организации автомобильного хозяйства, лесопильного цеха, реализации строительных и иных проектов. Цена – договорная.

Заинтересованных лиц компания просит направлять заявки с указанием максимальной цены покупки до 30 августа 2017 года по факсу (8212) 62 02 82 или на электронную почту olga.troshina@mondigroup.com.

Телефон для справки – (8212) 69 90 62, 69 86 59.

На правах рекламы