Нефтяники "Роснефти" внесли свой вклад в экологическое благополучие родного края

В Усинске состоялся второй этап традиционной экологической акции "Речная лента 2017". Благодаря сотрудникам усинских предприятий "Роснефти", природоохранное мероприятие, прошедшее при поддержке администрации МО ГО "Усинск", приобрело небывалый масштаб.

В двух этапах субботника приняли участие около 400 работников и руководителей "РН – Северная нефть", УФ ООО "РН–Сервис", "Усинское УТТ", "Усинский коммунальный сервис", УФ ООО "РН–Бурение", "Снабсервис", ЧОП "РН–Охрана–Усинск", "РН – Ремонт НПО", а также ООО "НордСтрой".

Примечательно, что многие сотрудники вышли на "Речную ленту" вместе с детьми – следуя примеру родителей, мальчишки и девчонки собирали мусор, стараясь сделать лес чище.

В июле волонтёры очистили территориювдоль старого автозимника от Пармы до Усинска, берега ручья Болбанъель и Чёрной речки, а также привели в порядок территорию подшефной средней общеобразовательной школы № 3.

Разгребая завалы, волонтёры не уставали удивляться безответственности тех, кто считает возможным вывозить в лес мусор, не думая о том, что останется в наследство детям и внукам.

"Всё это – результат воспитания, точнее - отсутствия такового, - убеждён начальник управления подготовки нефти и газа "РН – Северная нефть" Максим Мирошниченко. – Нормы экологической культуры закладываются в детстве. В нашей семье с этим строго – сын и дочь с малых лет приучаются к тому, что каждый, вне зависимости от возраста, должен заботиться о природе. Когда позволяет погода, выезжаем на природу и всегда следим, чтобы после нас не осталось мусора – складываем всё в пакеты и вывозим в контейнеры. Проводить такие субботники, как "Речная лента", безусловно, необходимо, это очень хороший пример и доброе дело. Приятно помочь природе. Пусть наш пример заставит кого-то задуматься и что-то изменить в своём поведении".

Месяц спустя добровольцы убрали так называемый городской пляж, территорию старого пармского причала и дорогу (старый автозимник) к ручью Болбаньель, которая давно стала излюбленным местом для несанкционированного сброса мусора - буквально через несколько дней после июльского десанта она вновь превратилась в свалку.

Немногим ей уступал старый пармский причал – территория была сплошь усеяна разногабаритным хламом – от склянок и упаковочного полиэтилена до диванных матрасов и сломанной мебели. Собрать всё вручную не представлялось возможным, благо вместе с волонтёрами трудилась спецтехника – самосвалы и погрузчики, с чьей помощью удалось привести в порядок территории довольно оперативно.

Всего в результате двухэтаповэкологического субботника сотрудники усинских структур "Роснефти" собрали и вывезли на городской полигон ТБО порядка 400 кубометров мусора.

"Мы в ответе не только за тех, кого приручили, - говорит начальник управления землепользования и маркшейдерских работ – главный маркшейдер "РН – Северная нефть" Анатолий Работнёв, -но и за землю, на которой живём. Правило "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят" никто не отменял. И очень хотелось бы, чтобы люди стали более ответственными, перестали чувствовать себя гостями на этой земле, а относились к природе, как рачительные, заботливые хозяева. Сегодняшняя экологическая акция имеет особое значение, так как 2017 год в России объявлен Годом экологии, а в нашей республике ещё и Годом добрых дел. Пусть наш вклад в заботу о природе получит дальнейшее развитие и станет примером для других".

***Сотрудники "РН – Северная нефть" и других усинских структур "Роснефти" принимают участие в экологической акции ежегодно на протяжении восьми лет. Итоги "Речной ленты 2017" Росприроднадзор по Республике Коми подведёт в октябре.