НИИ сельского хозяйства "Республика Коми" оштрафовали за порчу земли

Научно-исследовательский институт сельского хозяйства "Республика Коми" оштрафовали на 40 тысяч рублей за порчу почвы земельного участка в Сыктывкаре.

В июне этого года при проведении внеплановой проверки с земельного участка, расположенного в 1,2 км. от поселка Верхний Чов и принадлежащего НИИСХ "Республика Коми", были отобраны две пробы минеральной почвы для проведения исследований на показатели плодородия.

Проба № 1 была отобрана с земельного участка, на котором была организована свалка отходов лесопиления и деревообработки (древесные опилки, куски досок, древесный горбыль). Проба № 2 - с земельного участка без захламления.

Пробы были переданы в испытательный центр ФГБУ "Ленинградская МВЛ" для проведения испытаний. Их проанализировали на кислотность (рН), подвижный фосфор, обменный калий, органическое вещество, аммиачный и нитратный азот.

В соответствии с протоколом испытаний, поступившим в Россельхознадзор Коми в июле 2017 года, при сравнении пробы № 1, отобранной с захламленного участка, с пробой № 2 (контроль), отмечено снижение числовых значений по содержанию органического вещества на 60,59%, а также по содержанию минерального азота на 58,1%.

Порча земель произошла в результате нарушения правил обращения с отходами производства и потребления. На земельном участке сельскохозяйственного назначения учреждение допустило несанкционированное размещение отходов лесопиления и деревообработки и в течение трех лет не принимало мер по ликвидации свалки. Общая площадь мест захламления составила 1,9 га.

Органическое вещество почвы представляет собой важнейшее звено обмена веществ и энергии между живой и неживой природой. Это комплекс органических соединений, входящих в состав почвы, представленный в основном гумусом (на 80–90%), неспецифическими для почвы углеводами; жирами, белками, а также остатками растений, животных. Гумусное состояние почв служит важным показателем плодородия и определяется системой показателей, включающих уровень содержания и запасы органического вещества, его профильное распределение, обогащенность азотом и кальцием, степень гумификации, типы гумусовых кислот и их соотношение. Отдельные его параметры служат объектом мониторинга окружающей среды.

Снижение двух или более элементов питания ведёт за собой изменение всего состава почвы и потере ценных её качеств, что снижает продуктивность растений.

Согласно ст. 42 Земельного кодекса РФ и ст.1 ФЗ №101 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" собственники земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением, не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы.

В соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 51 ФЗ № 7 "Об охране окружающей среды" запрещается сброс отходов производства и потребления на почву.

За нарушение законодательства в сфере государственного земельного надзора НИИСХ "Республика Коми" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ. Наложен административный штраф в размере 40 тысяч рублей.