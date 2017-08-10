В Удорском районе пожар уничтожил жилой дом
10 августа 2017 года, 10:24 | Удорский
В деревне Латьюга Удорского района произошел пожар в частном деревянном одноэтажном доме. Сообщение о возгорании поступило 9 августа в 17:45.
На место прибыли сотрудники республиканской противопожарной службы. В тушении было задействовано две единицы техники и четверо огнеборцев. Пожар был ликвидирован в половину первого ночи.
В результате пожара полностью сгорел жилой дом площадью 150 кв.м. От огня пострадали и соседние хозяйственные постройки площадью 45 кв.м.
Погибших и пострадавших нет.
Предварительная причина возгорания – неисправное электрооборудование.
Илья Баканов
Ключевые слова: пожар
Рубрика: Происшествия
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