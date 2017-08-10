В Удорском районе пожар уничтожил жилой дом

В деревне Латьюга Удорского района произошел пожар в частном деревянном одноэтажном доме. Сообщение о возгорании поступило 9 августа в 17:45.

На место прибыли сотрудники республиканской противопожарной службы. В тушении было задействовано две единицы техники и четверо огнеборцев. Пожар был ликвидирован в половину первого ночи.

В результате пожара полностью сгорел жилой дом площадью 150 кв.м. От огня пострадали и соседние хозяйственные постройки площадью 45 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

Предварительная причина возгорания – неисправное электрооборудование.