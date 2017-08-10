Россельхознадзор Коми: как сохранить лук дождливым летом

Россельхознадзор Коми опубликовал ценные рекомендации для дачников республики по сохранению лука в дождливое лето.

Специалисты ведомства отметили, что в дождливое лето лук может заболеть различными грибковыми заболеваниями. К примеру, лук может страдать ложной мучнистой росой – по листьям расползаются сероватые пятна. Если не принять меры, растения начинают гнить.

Корни во влажной земле не отмирают и тоже могут сгнить. Луковицы, выросшие во влажной среде, невозможно сохранить до зимы. Пораженный гнилью лук не пролежит и месяца.

От всевозможных грибковых заболеваний хорошо помогает опрыскивание специальными препаратами. Лучше обработать лук несколько раз для профилактики, чем обрабатывать уже заболевшие растения.

Если до сбора урожая еще далеко, можно использовать бордоскую жидкость или раствор медного купороса. Однако после этого нельзя применять в пищу ни перья, ни сам лук в течение трех недель.

Обрабатывать лук можно и современными антигрибковыми препаратами.

Чтобы ботва быстрее засохла, лук подкапывают. Делать это удобнее вилами. Их втыкают возле растения и как бы выкапывают, но не до конца. Лук остается в земле на грядке, но корневая система нарушается и ботва отмирает намного быстрее.

Специалисты Россельхознадзора Коми особо отметили: важно не затягивать с уборкой. Убирать лук лучше в сухую погоду, но если дожди идут непрерывно, лучше не ждать солнечных дней, а заняться этим поскорее.

Выкопанному луку обрезают корешки и ботву.

Лук с толстой шейкой откладывают, он не будет долго храниться. Гнилые луковицы выбрасывают. Их, кстати, нельзя использовать для компостной кучи, чтобы не распространять заразу.

Соблюдая данные рекомендации, можно спасти урожай лука даже дождливым летом.