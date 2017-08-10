Минобрнауки и МЧС по Коми призывают жителей республики соблюдать правила безопасности у воды

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Главное управление МЧС России по Коми призывают жителей республики соблюдать правила безопасности, отдыхая у воды.

Напомним, в селе Летка 6 августа произошла трагедия. На реке утонул ребенок 2005 года рождения.

Ведомства распространяют обращения к родителям, которое "Комиинформ" приводит целиком.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра у воды! Продолжаются летние каникулы. В это время дети не должны быть предоставлены сами себе. Взрослым, находясь с детьми у воды, нельзя ни на секунду ослаблять внимание. Дети должны постоянно находиться в поле зрения. Родителям необходимо регулярно напоминать своим детям, насколько опасно играть на берегу водоемов. Шалость у воды, а тем более на воде крайне опасна. Особенно важно объяснять это подросткам, которые могут пренебрегать соблюдением правил безопасности, показывая свою удаль перед сверстниками.

Следует помнить, что даже на официально открытых пляжах, где дежурят спасатели, не стоит забывать о безопасности и ослаблять контроль над детьми. Вода в наших северных реках остается прохладной даже в купальный сезон, течение быстрое, и секундная неосторожность может привести к беде.

Помните, при происшествии на воде следует немедленно сообщить о случившемся в спасательную службу по телефону "112".