Минобрнауки и МЧС по Коми призывают жителей республики соблюдать правила безопасности у воды

10 августа 2017 года, 10:09 |
Фото Ярославы Пархачёвой

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Главное управление МЧС России по Коми призывают жителей республики соблюдать правила безопасности, отдыхая у воды.

Напомним, в селе Летка 6 августа произошла трагедия. На реке утонул ребенок 2005 года рождения.

Ведомства распространяют обращения к родителям, которое "Комиинформ" приводит целиком.

Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра у воды! Продолжаются летние каникулы. В это время дети не должны быть предоставлены сами себе. Взрослым, находясь с детьми у воды, нельзя ни на секунду ослаблять внимание. Дети должны постоянно находиться в поле зрения. Родителям необходимо регулярно напоминать своим детям, насколько опасно играть на берегу водоемов. Шалость у воды, а тем более на воде крайне опасна. Особенно важно объяснять это подросткам, которые могут пренебрегать соблюдением правил безопасности, показывая свою удаль перед сверстниками.

Следует помнить, что даже на официально открытых пляжах, где дежурят спасатели, не стоит забывать о безопасности и ослаблять контроль над детьми. Вода в наших северных реках остается прохладной даже в купальный сезон, течение быстрое, и секундная неосторожность может привести к беде.

Помните, при происшествии на воде следует немедленно сообщить о случившемся в спасательную службу по телефону "112".

Комиинформ

  Ключевые слова: вода, опасность, дети
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

22:43 09.08.2017
Прокуратуре Воркуты необходимо дать оценку действиям должностных лиц, допустившим выброс аммиака в воздух
19:27 09.08.2017
Управление МЧС России по Коми пригрозило главам поселений карательными мерами
16:12 09.08.2017
Сыктывкарские огнеборцы потренировались в спасении людей в городской высотке


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Поздравления




Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
"Готов на все сто"
Посмотреть все интервью

Мы рядом
Галина. Нуждаюсь в ступеньках с поручнем для ванны. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Антон. Нуждаюсь в трудоустройстве на дому. Нуждаюсь в имитаторе ходьбы «Имитрон». (Сыктывкар)
перейти в раздел


Памятная дата военной истории России

9 августа

В 1714 году русский флот под командованием Петра Первого одержал первую в российской истории морскую победу над шведами у мыса Гангут.



Подробнее...






Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео