Ухтинский завод глиняного кирпича не обучал сотрудников безопасности

Сосногорская транспортная прокуратура провела проверку и выявила нарушения на Ухтинском заводе глиняного кирпича.

На предприятии не соблюдалось законодательство о безопасности движения при эксплуатации железнодорожных путей необщего пользования, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что не все работники данного общества, назначенные ответственными за безопасность движения, имеют соответствующее обучение. Выявлены нарушения правил технической эксплуатации железных дорог РФ при текущем содержании железнодорожного пути необщего пользования предприятия.

Сосногорская транспортная прокуратура в отношении мастера завода возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на железнодорожных путях необщего пользования). Внесено представление, на незаконный приказ принесен протест.