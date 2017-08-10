Стоимость минимального набора продуктов снизилась в июле на 4%

10 августа 2017 года, 9:05 |
Фото из архива "Комиинформа"

В июле стоимость минимального набора продуктов питания снизилась почти на 4%. По данным Росстата, подешевела треть входящих в корзину товаров. При этом продуктовый минимум не изменился в денежном эквиваленте по сравнению с июнем 2016 года, пишут "Известия".

По данным Росстата, в июле минимальный набор продуктов питания стал дешевле на 3,9% по сравнению с прошлым месяцем. В среднем по России его цена составила 4066,8 рубля. При этом по сравнению с началом года отмечен рост на 10%. Самое заметное удешевление товаров и услуг отмечалось на потребительском рынке Дагестана и Калмыкии.

В минимальный набор продуктов входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль — всего 33 наименования. Их необходимое количество определяется исходя из условных объемов потребления, а стоимость — по средней потребительской цене.

Комиинформ

  Ключевые слова: продукты, минимум
  Рубрика: Экономика
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